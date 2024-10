Quanto o Corinthians vai pagar no total ao Flamengo por Hugo Souza

Após acionar a cláusula de opção de compra por Hugo Souza, o Corinthians não chegou a um acordo com o Flamengo para ter o goleiro em definitivo já nesta semana. O clube rubro-negro recusou o contrato com a Brax como garantia de pagamento e exigiu que o rival apresentasse um novo modelo para a contratação em definitivo do jogador. Com isso, a tendência é de que para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians precise arcar com uma nova multa para utilizar o goleiro.

Hugo Souza chegou em julho ao Corinthians, após passagem pelo Chaves, de Portugal, emprestado pelo Flamengo. Para efetuar o negócio, foi desembolsado 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) à época. Agora, para contratar o goleiro em definitivo, será necessário desembolsar mais 800 mil euros (R$ 4,85 milhões aproximadamente), que deverá ser pago em quatro parcelas até 2026.

Entretanto, além desses valores, a contratação de Hugo Souza ainda envolve o pagamento de multas, no valor de R$ 500 mil, para que o Corinthians pudesse utilizá-lo em duelos com o Flamengo. Neste domingo, pela Copa do Brasil, deverá ser a terceira vez que o time alvinegro acionará a cláusula. A primeira, na vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. A segunda, na derrota por 1 a 0 no confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, quando o goleiro teve ótima atuação, impediu uma goleada, e manteve os paulistas vivos na disputa.

Assim, o “pacote Hugo Souza” deve custar um total de R$ 7,6 milhões ao clube paulista até que o goleiro seja definitivamente do time alvinegro. Pelas contas, o Corinthians desembolsa 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões, segundo a cotação atual) pelo atleta, entre custos de empréstimo e contratação definitiva, e R$ 1,5 milhão de multas. Neste momento, o contrato de empréstimo se encerra em dezembro deste ano, mas o presidente Augusto Melo já sinalizou desde o início do vínculo o seu desejo de que Hugo permanecesse além deste prazo, exercendo assim a opção de compra.

“Tá faltando o pagamento. Tá faltando o dinheiro. O que eu posso falar é que hoje (segunda-feira) a gente não tem a situação resolvida. (Acho) Que vai ser resolvido, não tem problema nenhum. Agora, hoje, o que eu posso te falar é que no domingo, se ele jogar de novo, mais R$ 500 mil (terão de ser pagos)”, afirmou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, durante evento de lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência do clube.

Inicialmente, acreditava-se que o Corinthians poderia acionar esta cláusula a partir de 1º de outubro. Entretanto, segundo apurou o Estadão, um ruído de comunicação teria causado a confusão, já que o time alvinegro só poderia exercer a opção de compra, de fato, a partir do dia 10, como o fez.

“O Hugo é nosso, já tem contrato. Os valores são esses (cerca de 800 mil euros) e a data (para a contratação definitiva) é a partir do dia primeiro (de outubro). Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euros”, disse Augusto Melo, à TV Bandeirantes, em setembro.

Corinthians e Flamengo vivem um clima de guerra nos bastidores nas últimas semanas, pela definição da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A CBF acatou um pedido da cúpula rubro-negra e moveu a partida decisiva para o domingo, dia 20. A diretoria do time carioca entende que não haveria tempo ideal para a recuperação dos jogadores convocados, tendo em vista que o período de jogos envolvendo seleções nacionais se encerra em 15 de outubro, dois dias antes da data inicialmente marcada para a partida de volta com os corintianos. Assim, eles teriam apenas 48 horas para recuperar os atletas que viajaram.

Mesmo assim, essa relação não inibiria o Corinthians de selar a contratação de Hugo Souza, já que não é necessário uma nova negociação. No entanto, ao negar a condição de pagamento sinalizada pelo time, o Flamengo faz “jogo duro”. O contrato com a Brax também havia sido usado para a quitação de pendência com o empresário Carlos Leite. Além disso, o clube paulista já havia atrasado parcelas de pagamento pelo lateral-direito Matheuzinho, o que deixou a relação estremecida.

O Corinthians precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença para se classificar à decisão da Copa do Brasil. Uma vitória alvinegra por um gol leva o confronto para as penalidades, enquanto o rubro-negro carioca joga por um empate. Do outro lado da chave, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 1, em Minas, e saiu na frente por uma vaga na final.