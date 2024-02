Qual era o status de Neymar na idade de Endrick? Veja comparação

Endrick é um dos principais fenômenos revelados pelo futebol brasileiro nos últimos anos. Aos 17 anos, o jovem do Palmeiras já está acertado para jogar no Real Madrid a partir da metade de 2024. O sucesso, com boas marcas de gols e títulos, levou torcedores a compará-lo com Neymar, hoje com 32 anos, mas quando ele tinha 17, em 2009, e vestia a camisa do Santos.

O atacante do Palmeiras tem 17 anos e 7 meses. Ele já conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e um Campeonato Paulista (2023). Na mesma idade, Neymar ainda não tinha festejado nenhum título. A quantidade de vezes que o palmeirense entrou em campo também supera a de Neymar no mesmo período: 62 contra 37 jogos.

Com mais jogos, Endrick também foi às redes mais vezes. São 18 gols contra oito de Neymar. O que chama a atenção, porém, é que o índice de minutos jogados por partida é semelhante. Endrick tem média de 51,3 minutos por jogo. Enquanto que Neymar tinha 50,4.

O desempenho já levou Endrick a duas convocações para a seleção brasileira. O santista foi chamado pela primeira vez em 2010, com 18 anos. Os números, portanto, estão do lado de Endrick. Em relação à seleção ainda, Neymar foi descartado para a Copa de 2010, na África do Sul. Endrick já tem seu nome avaliado para fazer parte do grupo para o próximo Mundial.

ENDRICK É MAIS PRECOCE QUE NEYMAR E VINI JR.

Endrick disputou, aos 16 anos, mais jogos, fez mais gols e conquistou mais títulos em comparação com outras estrelas do futebol mundial, tão precoces quanto ele, casos de Neymar e Vini Jr., por exemplo. Neymar só estreou profissionalmente com a camisa do Santos aos 17 anos. Quando tinha 16 anos, Vini Jr. já atuava pelo profissional do Flamengo, mas só marcou o primeiro gol aos 17.

Ao fazer a sua estreia como jogador profissional diante do Coritiba, aos 16 anos, dois meses e 15 dias, Endrick se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo Palmeiras em toda a história. Ao anotar o seu primeiro gol pelo time profissional diante do Athletico-PR aos 16 anos, três meses e quatro dias, o garoto também passou a ser o palmeirense mais jovem a balançar as redes.

Vini Jr. só foi saber o que é ser campeão com o Real Madrid. Endrick já tem quatro títulos e foi protagonista em pelo menos um deles, o Brasileirão de 2023. Neymar jogou três anos no Brasil, ao todo.

O tempo foi maior que Endrick somará ao fim do vínculo com o Palmeiras, em junho. O ex-santista, dessa forma, mostrou ser o principal jogador brasileiro de uma geração e foi o destaque do Santos nos títulos paulistas de 2010, 2011 e 2012, Copa do Brasil de 2010, Libertadores de 2011 e Recopa Sul-Americana de 2012.

Na forma de jogar, Neymar sempre foi mais talentoso, mais criativo e mais driblador. Endrick é mais objetivo, um fazedor de gols nato. Foi dessa forma que ele foi descoberto nas bases do Palmeiras. Neymar encantava mais com seus dribles e jogadas. Endrick chama a atenção pelos gols.