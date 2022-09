Pumas revela lesão no joelho de Daniel Alves, mas lateral desmente o clube

Fora dos últimos amistosos da seleção brasileira, o lateral-direito Daniel Alves viu sua presença na Copa do Mundo do Catar ser colocada em xeque nesta quinta-feira após o Pumas anunciar que ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante o treino. O jogador, contudo, desmentiu o clube mexicano ao dizer que tudo não passou de uma pancada.

Em boletim médico divulgado para a torcida em suas redes sociais para informar o motivo de o experiente jogador de 38 anos não ter viajado para Juaréz, para compromisso da 17ª rodada da Liga MX, o Pumas postou que o jogador sofreu a lesão de ligamento no joelho.

Daniel Alves e o Pumas divergem sobre lesão do jogador – Foto: Pumas / Divulgação

A repercussão da lesão rapidamente se espalhou, com todo mundo deixando a participação do jogador no Catar praticamente descartada – ainda não está garantido que Tite vá convocá-lo. Problemas físicos foram a justificativa para a não presença de Daniel Alves na França para amistosos contra Gana e Tunísia.

Assim que viu reportagens falando sobre a possibilidade de perder a Copa, o lateral-direito usou seu Twitter para desmentir a informação do Pumas. “Vão zicar outro pelo amor de Deus! Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei”, garantiu o jogador.

Daniel Alves, porém, não entrou mais em detalhes sobre a pancada. Preferiu interagir com posts degustando comida saudável e falando sobre o Dia do Coração. Atuar com frequência no Pumas, com destaque, seria a resposta que Tite precisa para definir se o levará ao Catar. Caso a lesão se confirme, o lateral-direito crava sua aposentadoria defendendo as cores do País.