Esporte Pulgar e Ayrton Lucas treinam e Fla vai com força máxima diante do Flu no Carioca

O treino desta sexta-feira foi de trabalho e também de boas notícias para o técnico Tite no Flamengo. O volante Pulgar e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas participaram normalmente da atividade e reforçam a equipe para o jogo que vale vaga na final do Campeonato Carioca diante do Fluminense.

No confronto entre as duas equipes pela primeira partida da semifinal, no sábado passado, os dois jogadores tiveram problemas físicos e precisaram ser substituídos no decorrer da partida.

A outra boa notícia fica por conta de Gabigol. Ausente do banco de reservas para se recuperar de pequenas lesões, o camisa dez também está liberado para o confronto e deve figurar no banco de reservas.

A tendência é que o treinador rubro-negro mantenha a equipe que ampliou a vantagem sobre o rival na disputa para chegar à final, após vencer o primeiro duelo. O Flamengo, que entrou nas semifinais com a vantagem do empate, bateu o Fluminense por 2 a 0 e agora se garante na decisão do Estadual até mesmo com derrota por dois gols.

O time, que sofreu somente um gol na competição, terá Rossi no gol e vai manter a linha defesa com Varella e Ayrton Lucas nas laterais e Fabrício Bruno e Léo Pereira no miolo da zaga. No meio-campo, com a confirmação de Pulgar, o treinador vai mandar a campo os uruguaios De la Cruz e Arrasceta para completar o setor.

Na frente, com Pedro como referência na grande área, as extremas serão ocupadas por Everton Cebolinha, pela esquerda, e Luíz Araújo na direita. O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca está marcado para este sábado, às 21h, novamente no Maracanã.