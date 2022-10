PSV vence Arsenal e deixa aberta disputa por vaga às oitavas da Liga Europa

Uma semana depois de vencer o PSV por 1 a 0 no Emirates Stadium, o Arsenal voltou a enfrentar o time holandês nesta quinta-feira, agora no Philips Stadion, e acabou derrotado por 2 a 0, ao ver Luuk de Jong sair do banco de reservas para marcar um gol e dar assistência para Veerman. Com o resultado, a liderança da chave será definida apenas na última rodada.

Na Liga Europa, o primeiro colocado da fase de grupos avança direto às oitavas de final e o segundo vai para a disputa de playoffs contra eliminados da Liga dos Campeões. O Arsenal é o líder, com 12 pontos, dois a mais que o PSV, com 10. O último jogo dos Gunners na primeira fase será contra o Zurich, às 17 horas da próxima quinta-feira, 3 de novembro, mesmo horário em que o PSV enfrenta o Bodo/Glimt esperando um tropeço do rival na briga pela ponta.

A derrota para a equipe holandesa foi apenas a segunda do time comandado por Mikel Arteta em 16 partidas nesta temporada. O treinador espanhol montou uma escalação sem Gabriel Jesus, mas com Martinelli, que desperdiçou a melhor chance criada pelos visitantes durante o primeiro tempo, amplamente dominado pelos donos da casa, que mostraram volume ofensivo e tiveram dois gols anulados.

No segundo tempo, Luuk de Jong entrou no lugar de El-Ghazi e decidiu o jogo. Aos dez minutos, acertou belo passe para Veerman marcar o primeiro gol holandês. Pouco tempo depois, aos 17, aproveitou cobrança de escanteio, viu o goleiro Ramsdale errar na saída e subiu alto para fechar o placar em Eindhoven.

OUTROS JOGOS

Em duelo do Grupo B, o Fenerbahçe, time comandado por Jorge Jesus, perdia por 3 a 0 para o Rennes, mas buscou um empate por 3 a 3, resultado que deixou os dois times com 11 pontos e levou a definição da liderança da chave para a rodada final. O time turco está em primeiro e a equipe francesa em segundo. No outro jogo da chave, Lanarca e Dínamo de Kiev também empataram por 3 a 3.

A Lazio, integrante do Grupo F, bateu o Midtjylland por 2 a 1 e assumiu a liderança do grupo, com 8 pontos, mas a disputa das vagas está acirrada, pois Feyenoord e Sturm Graz, que empataram sem gols nesta quinta, estão com seis pontos cada. O Midtjylland tem cinco.

No Grupo D, o Union Berlin, sensação do Campeonato Alemão, venceu o Braga por 1 a 0 e foi para o segundo lugar, com nove pontos, contra sete do adversário. O líder da chave é o belga Union Saint-Gilloise, que somou o 13º ponto ao bater o Malmo e já está garantido direto nas oitavas. Outro time já classificado é o Real Betis, que venceu o Ludogorets por 1 a 0 e manteve-se na primeira posição do Grupo C, com 13 pontos.