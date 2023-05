PSG vence Troyes e ameniza crise após protestos e suspensão de Messi

O Paris Saint-Germain conseguiu acalmar seus torcedores, ao menos momentaneamente, ao vencer o Troyes por 3 a 1, neste domingo, no Stade de L’aube, pela 34ª rodada do Campeonato Francês, e deu mais um passo rumo ao seu 11º título nacional.

O PSG teve uma semana conturbada com muitos protestos. Os torcedores chegaram a ir até a casa de Neymar para pedir a saída do brasileiro, que está se recuperando de uma lesão no joelho. Em contrapartida, a diretoria reduziu pela metade a carga de ingressos da organizada para o jogo deste domingo.

As críticas dos torcedores também foram direcionadas a Messi. O argentino fez uma viagem não autorizada para a Arábia Saudita e levou uma suspensão da diretoria de duas semanas. O craque pode estar de saída do Parque dos Príncipes.

Com a bola rolando, o PSG não quis saber de crise e viu Mbappé assumir o protagonismo, que costuma ser de Messi e Neymar. Aos oito minutos, Vitinha avançou pela direita e cruzou. A bola desviou e acertou o travessão. No rebote, Mbappé apareceu sozinho para empurrar para o gol.

O PSG chegou a ter 70% de posse de bola durante o primeiro tempo, mas sofreu alguns sustos nos minutos finais. Agoumé aproveitou o rebote e só não fez o gol, porque Marquinhos. Já Mama Baldé parou na defesa de Donnarumma.

No segundo tempo, o PSG continuou dominando e fez o gol aos 13 minutos. Verratti mandou a bola na cabeça de Vitinha, que finalizou em cima do goleiro. Ele mesmo pegou a sobra e fez 2 a 0. O Troyes chegou a diminuir aos 37, com uma cabeçada de Chavalerin, mas o dia era mesmo do time visitante.

Aos 40 minutos, Mbappé recebeu de Renato Sanches dentro da área. O atacante chutou para mais uma defesa do goleiro Gallon. Na sobra, Fabián Ruiz decretou o triunfo do PSG.

Mais seis jogos foram realizados neste domingo. Com quatro gols de Lacazette, o Lyon venceu o Montpellier por 5 a 4 e ficou no sétimo lugar, com 56 pontos, contra 43 do seu rival, na 12ª colocação. Os gols do Montpellier foram todos marcados por Wahi.

Em quarto, o Monaco bateu o lanterna Angers por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Loriente (9º) sobre o Brest (15º). Já o Strasbourg (14º) fez 2 a 0 no Nantes (17º). Outros dois jogos terminaram empatados. Ajaccio (18º) ficou no 0 a 0 com o Toulouse (13º), enquanto o Auxerre (16º) empatou por 1 a 1 com o Clermont (11º).