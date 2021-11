29 out 2021 às 18:08 • Última atualização 29 out 2021 às 18:15

Esporte PSG sofre, mas obtém virada no final e se consolida na liderança do Francês

Sem Mbappé e com Messi apenas no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain sofreu, mas derrotou o Lille, por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Paris, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória o PSG se consolida na liderança, com 31 pontos, e deixa o atual campeão bem afastado, em 11º, com apenas 15 pontos.

O fato do PSG ser o líder do campeonato e o Lille estar no meio da tabela não se ratificou após o apito inicial da partida. O que se viu em campo foi uma equipe visitante muito bem armada e que não deu grandes oportunidades para Messi e Neymar.

Além disso, o Lille soube ser perigoso nos contra-ataques e explorar muito bem a velocidade de Yilmaz sobre Kehrer. Logo no primeiro minuto de partida, Donnarumma foi obrigado a fazer bela defesa, após finalização de muita categoria de Yilmaz.

O Lille permaneceu melhor na partida, enquanto o PSG tinha em Di Maria o seu atleta mais efetivo. Aos 31 minutos, a superioridade dos visitantes se tornou em vantagem no placar. Yilmaz passou por Kehrer e cruzou para o artilheiro David concluir com rapidez: 1 a 0.

Aos 39, Di Maria, em uma das poucas jogadas bem armadas pelo PSG nos primeiros 45 minutos, surgiu livre pela meia direita, tentou colocar em diagonal, mas errou por muito pouco.

O PSG voltou para a etapa final sem Messi, que era dúvida para a partida por causa de dores na coxa. Icardi entrou no seu lugar. A disputa ficou mais aberta, com o líder do campeonato pressionando mais o adversário, que não abdicou do ataque.

Se Neymar e Di Maria quase empataram para o PSG, David e Yilmaz por pouco não ampliaram para o Lille em um início de segundo tempo muito bem disputado. Mas nos 25 minutos finais, o time da casa aumentou a pressão, com a intensa participação de Icardi.

De tanto pressionar, o PSG obteve o empate com Marquinhos, aos 29 minutos, em uma bela finalização de pé direito do meio da área no ângulo superior direito. A jogada foi toda sul-americana, pois Neymar lançou Di Maria na esquerda e o cruzamento do argentino encontrou o zagueiro livre para empatar.

Aos 40 minutos, Neymar deu lindo passe de trivela para Icardi, mas Grbic saiu bem e fez a defesa. Mas não teve jeito. Aos 43, em bela assistência de Neymar, Di Maria, um dos destaques do time, fez o gol da virada para delírio da torcida do PSG.