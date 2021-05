PSG sofre, mas bate Montpellier nos pênaltis e vai à final da Copa da França

Como tem sido comum neste ano, o Paris Saint-Germain sofreu, mas eliminou o Montpellier nesta quarta-feira e avançou à final da Copa da França, competição que pode salvar a temporada da equipe. O jogo terminou empatado por 2 a 2 no tempo normal e o time parisiense conseguiu a classificação nos pênaltis, convertendo todas as suas cobranças e contando com uma batida errada do adversário.

Na final, o PSG enfrenta o vencedor de Rumilly Vallières, da quarta divisão, e Monaco, que fazem a outra semifinal nesta quinta-feira. A grande decisão está marcada para a próxima quarta-feira, 19.

Recuperado de lesão, Mbappé foi titular e o protagonista do jogo. Ele balançou as redes duas vezes e viu sua equipe levar o empate um minuto depois de ser substituído. Neymar e Di María começaram no banco e só entraram no segundo tempo – o brasileiro foi a campo apenas aos 40 minutos – por opção do técnico Mauricio Pochettino. Os dois converteram com tranquilidade as suas penalidades e ajudaram os parisienses a assegurar a vaga na final.

Eliminado na semifinal da Liga dos Campeões, o PSG vê a Copa da França como a chance de salvar a temporada. A competição é a única em que a equipe depende apenas de si, já que, no Campeonato Francês, é o segundo colocado, três pontos atrás do líder Lille, restando duas rodadas para o fim.

Sem Neymar e Di María entre os titulares, o PSG foi superior ao rival e controlou as ações no primeiro tempo. No entanto, desperdiçou chances preciosas e foi castigado por isso ao sofrer o empate no final da etapa inicial.

Inspirado em sua volta após ficar afastado por lesão, Mbappé abriu o placar aos nove minutos e liderou a sua equipe em campo. No lance, o atacante francês recebeu ótimo passe de Gueye, passou pelo marcador na corrida e bateu de pé esquerdo, sem chance para Bertaud.

Mas o Montpellier, que quase não tinha levado perigo até então, foi cirúrgico e deixou tudo igual aos 43, com Laborde, que fintou Florenzi e acertou lindo chute cruzado de esquerda no ângulo de Navas.

Na volta do intervalo, Mbappé reforçou por que é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade e marcou mais um belo gol. O jovem francês, mais protagonista do que Neymar nesta temporada, arrancou da esquerda, desde o meio do campo, entrou na área, superou dois marcadores e finalizou no canto esquerdo de Bertaud para recolocar o PSG à frente novamente.

Se o PSG tinha Mbappé, o Montpellier contou com o talento de Laborde, o craque de sua equipe. Ele foi lançado pela direita e cruzou fechado para Delort empatar o duelo aos 37 minutos. Um minuto antes, Mbappé havia sido substituído. Pochettino, precisando da vitória, resolveu colocar Neymar em campo.

O astro brasileiro entrou apenas aos 40 minutos. Era tarde para mudar a história da partida. Ele ao menos tentou e rolou para Icardi na área. O argentino bateu cruzado, mas o longevo zagueiro brasileiro Hilton, de 43 anos, tirou em cima da linha.

Nas penalidades, todos os dez batedores, incluindo Neymar, que raramente erra, converteram as suas cobranças até chegar às alternadas, momento em que Sambia chutou por cima do travessão de Navas. O atacante Moise Kean não desperdiçou e cobrou o pênalti que garantiu o PSG na decisão.