PSG confirma venda do holandês Wijnaldum para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita

O Paris Saint-Germain concretizou a venda do volante Georginio Wijnaldum para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, neste sábado. A contratação foi um pedido do técnico Steven Gerrard, ex-jogador do Liverpool. O holandês é mais um grande nome na estrelada Liga Saudita.

O clube francês não divulgou detalhes da negociação, mas deve ter rendido cerca de US$ 11 milhões (cerca de R$ 54 milhões). O vínculo com o novo clube vai até junho de 2026.

Wijnaldum tem 32 anos e começou a carreira no Feyenoord, da Holanda. Ele passou ainda por PSV, Newcastle e Liverpool, antes de chegar ao PSG. Pelo clube francês, disputou 38 jogos, marcou três gols e deu três assistências, sem corresponder às elevadas expectativas criadas sobre seu desempenho, após destaque no Liverpool.

Na temporada passada, o jogador, que chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014 com a seleção holandesa, foi emprestado para a Roma, mas sofreu com uma lesão na tíbia. Ele estava fora dos planos do PSG, que desejou sorte ao atleta em seu novo desafio.

O Al-Ettifaq é o quinto colocado do Campeonato Saudita, com dez pontos, três a menos do que o Al-Hilal, time de Neymar e atual líder. Neste domingo, venceu o Damac, em casa, por 3 a 1.