PSG confirma título francês sem entrar em campo e amplia recorde de troféus

O Paris Saint-Germain confirmou a conquista do Campeonato Francês neste domingo sem precisar entrar em campo. O time de Kylian Mbappé assegurou a taça porque o vice-líder Monaco perdeu para o Lyon, fora de casa, e não conseguirá mais alcançar a pontuação do time parisiense na reta final da competição.

O PSG soma 70 pontos, contra 58 do Monaco. Faltam apenas três rodadas para o fim do Francês. O título já havia sido adiado no sábado, quando o time de Luis Enrique só precisava vencer o combalido Le Havre, ameaçado pelo rebaixamento, mas acabou empatando por 3 a 3, no Parque dos Príncipes.

Neste domingo, o Monaco precisava vencer o Lyon para seguir na briga. Mas perdeu por 3 a 2. Era o resultado necessário para o PSG enfim celebrar o tricampeonato francês. No total, a equipe parisiense soma 12 títulos nacionais, ampliando o recorde que já detinha desde a temporada passada. O segundo maior vencedor é o Saint-Étienne, com 10 troféus, mas que disputa atualmente a segunda divisão.

O PSG sonha em encerrar a temporada com a tríplice coroa. O time disputará a final da Copa da França no dia 25 de maio, justamente contra o Lyon, time que o ajudou neste domingo. Além disso, o PSG segue na disputa da Liga dos Campeões, seu maior objetivo nos últimos anos.

Na quarta-feira, vai visitar o Borussia Dortmund, na Alemanha, na ida da semifinal. A volta está marcada para o dia 7, em solo francês.