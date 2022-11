PSG bate Juventus, mas perde 1º lugar para Benfica em 6º critério de desempate

Pelo segundo ano seguido o Paris Saint-Germain vai definir a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa. Depois de ganhar com sofrimento da Juventus, por 2 a 1, e imaginar que a liderança estava garantida, os jogadores foram informados que um gol no último lance da visita do Benfica ao Maccabi Haifa mudou o topo do Grupo H. Os portugueses avançaram em primeiro da chave no sexto critério de desempate – gols fora de casa, após surra de 6 a 1 em Israel (9 a 6).

As equipes terminaram com os mesmos 14 pontos, iguais no confronto direto após 1 a 1 nos dois jogos (portanto sem ninguém ter vantagem no saldo do duelo), com 16 gols marcados, sete sofridos e, portanto, saldo nove. Como os portugueses fizeram nove gols fora de Lisboa e o PSG somente 6 distante de Paris, a vaga acabou com o Benfica.

Em dia de Messi e Neymar apagados, Mbappé apareceu bem na frente, anotando um gol e dando assistência para Nuno Mendes definir. Disposto a não repetir o fiasco da temporada passada, na qual ficou atrás do Manchester City na chave e acabou caindo logo nas oitavas de final, diante do Real Madrid, o PSG prometia futebol ofensivo em Turim. Mas foi sufocado em alguns momentos da partida e figurou em segundo quando empatava por 1 a 1 e via o Benfica virar diante do Maccabi Haifa.

Depois de retomar vantagem no placar e recuar para garantir o resultado, o PSG ainda levou um susto quando um rebote de Donnarumma caiu nos pés de Locatelli, que empatou. O atacante, porém, estava impedido e o gol que custaria a vantagem de definir em casa nas oitavas acabou anulado para alívio momentâneo de Christophe Galtier e tristeza de Massimiliano Allegri. Os franceses só não imaginavam que dois gols no fim do Benfica, aos 43 e aos 47, acabariam com a festa na rodada.

O JOGO

Já sem chances de avançar às oitavas de final após campanha ruim de quatro derrotas, a Juventus entrou em campo sob enorme festa da torcida, que queria o prêmio de consolação de ir à Liga Europa. Empurrado pela cantoria das arquibancadas, a equipe italiana partiu logo para o ataque. Locatelli bateu forte e quase abriu o marcador aos 7 minutos.

Não fez e acabou castigado no primeiro avanço dos franceses. Mbappé recebeu e, mesmo agarrado por Gatti, se livrou, deixou Locatelli no chão e bateu colocado, no canto esquerdo de Szczesny, para subir a sete gols na atual edição da Liga dos Campeões.

O duro golpe deixou os italianos cabisbaixos. Nova derrota custava até a terceira posição da chave, já que o Maccabi Haifa empatava com o Benfica. A tristeza durou pouco, com gol dos portugueses que restabeleceu a cantoria dos italianos. Cuadrado não empatou por pouco. Chegou a enganar alguns torcedores.

Então sumido, Messi apareceu pela primeira vez aos 32 minutos, ao tabelar com Mbappé e assustar. O jogo era aberto no famoso “lá e cá.” Após roubada de bola, Marquinhos salvou o empate ao se jogar na bola em chute de Moretti. Pouco interessado em campo, o PSG acabou levando a igualdade. Cuadrado serviu Bonucci, que finalmente vazou Donnarumma.

O empate ainda era perigoso para ambos por causa do resultado de Israel. A Juventus corria o risco de ser ultrapassada e o PSG de perder a liderança. A explosão dos italianos veio por causa de novo gol do Benfica, o da virada, que colocava o time na ponta da chave e a Juventus na Liga Europa.

Com seu time no ataque, mas sem conseguir ameaçar o gol dos italianos, Galtier resolveu modificar a escalação e mostrou estrela. Colocou Nuno Mendes e no primeiro lance, o português recebeu de Mbappé, avançou pela esquerda, e bateu cruzado para recolocar os franceses em vantagem. Locatelli até empatou, mas estava impedido e Chiesa ainda reclamou de um pênalti.

Apesar de enorme pressão no fim, a Juventus foi derrotada pela quinta vez, mas se garantiu na Liga Europa pelo fato de o Maccabi Haifa apanhar por 6 a 1 do Benfica. O gol português no último lance valeu a ponta da chave e a frustração dos franceses.

MILAN GANHA ‘DECISÃO’

A Juventus foi a única equipe italiana eliminada na primeira fase da Liga dos Campeões. Internazionale e Napoli já estavam classificados e o Milan se garantiu nesta quarta-feira ao ganhar o confronto direto do Grupo E com o RB Salzburg, com triunfo tranquilo de 4 a 0, gols de Giroud, duas vezes, Krunic e Messias, para avançar na segunda colocação, com 10 pontos. Já garantido, o Chelsea virou diante do Dínamo Zagreb, para 2 a 1, subindo aos 13 pontos.

No Grupo G, o Manchester City já havia confirmado a primeira colocação e, relaxado e com titulares descansando, saiu em desvantagem diante do Sevilla. Mas mostrou forças para buscar o 3 a 1 com gols de Lewis, Alvarez e Mahrez. A segunda colocação da chave ficou com os alemães do Borussia Dortmund, que empataram por 1 a 1 na visita ao Copenhague.