PSG anuncia contratação de Lucas Hernández, lateral campeão do mundo pela França

O Paris Saint-Germain anunciou mais uma contratação na manhã deste domingo. O lateral-esquerdo Lucas Hernández, vencedor da Copa do Mundo de 2018 com a França, foi apresentado no clube parisiense e assinou contrato até 2028. Lucas estava no Bayern de Munique e chega sem custos ao time francês após deixar seu contrato com o time alemão expirar.

Além da Copa do Mundo, Lucas Hernández venceu a Liga das Nações em 2021 pela França. Lucas havia sido um dos reforços mais caros da história do Bayern de Munique em 2019, quando veio do Atlético de Madrid. Em janeiro deste ano, o jornal francês LEquipe havia anunciado um acordo entre o PSG e o time alemão para contratação do alemão, o que não se confirmou, mas Lucas seguiu na mira do time francês.

“Sinto muita alegria! Eu estava esperando para chegar ao PSG há muito tempo, finalmente aconteceu. É um dia muito especial para mim e estou muito feliz por estar aqui”, declarou Lucas Hernández durante a apresentação.

Lucas atua tanto como lateral quanto como zagueiro central e poderá ser uma opção versátil para Luis Henrique, novo técnico do PSG. Irmão mais velho de Theo Hernandez, lateral do Milan, Lucas se formou nas categorias de base do Atlético de Madrid e foi promovido ao profissional em 2014, temporada em que o clube se sagrou campeão espanhol. Com mais participação no elenco, Hernández conquistou a Liga Europa e a Supercopa Europeia.

Em quatro temporadas na Alemanha, pelo Bayern de Munique, o lateral conquistou alguns troféus, sendo uma Liga dos Campeões (em cima do PSG), quatro Campeonatos Alemães, uma Copa da Alemanha, duas Supercopas da Alemanha, uma Supercopa Europeia e um Mundial de Clubes. Na última temporada, Lucas Hernández perdeu o espaço que vinha tendo no elenco do time alemão. Ele chegou a sofrer com lesões ao longo do ano.

Em meio à recente troca de técnicos, saída de Christophe Galtier e chegada de Luis Henrique, o PSG tem anunciado alguns reforços sem custos nos últimos dias, caso também do zagueiro Milan Skriniar, da Inter de Milão, e do atacante Marco Asensio, do Real Madrid. No último sábado, o time também anunciou a compra do sul-coreano Lee Kang-In.