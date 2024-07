Prova de triatlo é vitória para Paris-2024 e governo francês, mas Rio Sena ainda preocupa

A realização das provas de triatlo nesta quarta-feira foi uma vitória não só para a organização dos Jogos de Paris-2024, mas também para o governo francês. Houve um investimento maciço no projeto ambicioso de incluir o Rio Sena na Olimpíada. Além da parte da natação do triatlo, a programação prevê que o rio abrigue também as disputas da maratona aquática.

“Conseguimos em quatro anos o que foi impossível durante um século: o Sena é nadável”, escreveu presidente Emmanuel Macron no X, citando investimentos massivos do Estado, após as provas desta quarta-feira.

Foram investidos 1,4 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) no projeto de descontaminação do rio. Nadar no Sena era proibido havia mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris nadaram no local para comemorar as condições de balneabilidade antes da Olimpíada.

No entanto, testes diários de qualidade da água indicaram níveis inseguros da bactéria E. coli e provocaram o adiamento de dois treinos de natação para o reconhecimento do local de competição para os triatletas. A prova masculina da modalidade, marcada originalmente para esta terça-feira, teve que ser adiada e só aconteceu um dia depois, encavalando a programação com a disputa feminina.

Na madrugada desta quarta-feira, os organizadores informaram que as últimas análises mostraram que os padrões de qualidade foram atingidos e confirmaram a realização das duas provas.

Campeã olímpica em casa nesta quarta, a francesa Cassandre Beaugrand apoiou a decisão de utilizar o rio na Olimpíada. “Não tenho dúvidas sobre a qualidade do Sena. Já nadamos em águas piores”, disse Beaugrand, acrescentado que realizar um duatlo – o último recurso da organização se o rio estivesse muito sujo – teria sido “vergonhoso” para o esporte.

O brasileiro Miguel Hidalgo, que terminou a prova desta quarta em 10º, melhor colocação de um triatleta do país em Olimpíada, afirmou que não sentiu dificuldades com a qualidade da água. “Ano passado, no evento-teste, a água tinha até um cheiro meio estranho. Neste ano não senti nada, acho que a água realmente estava mais limpa”, afirmou o brasileiro. Há relatos de atletas que passaram mal após competir em locais sem as condições adequadas.

A organização da Olimpíada de Paris-2024 agora torce por tempo bom. A qualidade da água do Sena é diretamente afetada pelas chuvas. Estão previstas mais três provas no rio durante os Jogos. No dia 5 de agosto, acontece o revezamento misto do triatlo, e a maratona aquática será marcada para os dias 8 (prova feminina) e 9 de agosto (masculina).

Os organizadores indicaram que a maratona aquática, que tem a brasileira Ana Marcela Cunha como atual campeã olímpica, poderia se transferida para estádio Náutico Vaires-sur-Marne, que abriga os eventos de remo e canoagem.