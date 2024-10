Proprietários visitam Manchester United após série de tropeços e pressão sobre Ten Hag cresce

Jim Ratcliffe e Joel Glazer, proprietários do Manchester United, foram flagrados chegando ao clube nesta segunda-feira. A explicação oficial é que trata-se de reunião pré-agendada sobre questões do Old Trafford – torcedores tiveram de responder sobre o estádio em pesquisa até tarde no domingo -, mas o futuro do técnico Erik Ten Hag à frente da equipe também pode entrar em pauta após série de insucessos.

Ratcliffe assistiu ao empate sem gols do time diante do Aston Villa, fora de casa, no fim de semana. Já Glazer dificilmente comparece ao clube desde a aquisição por parte do seu pai, Malcolm, em 2005. A reunião trimestral do Fans Advisory Board pode ter mudanças na pauta por causa dos resultados ruins e uma reavaliação do trabalho de Ten Hag deve acontecer.

Após o 3 a 3 com o Porto na Liga Europa, na qual abriu 2 a 0, torcedores começaram a pedir a saída do técnico. Ele justificou que a equipe está em reformulação e precisa de tempo para o trabalho aparecer. Também já havia cedido igualdade ao Twente na competição, além de amargar três derrotas e dois empates em sete rodadas do Campeonato Inglês e apenas a 14ª colocação na tabela.

A reunião “planejada há muito tempo” em Old Trafford certamente terá Ten Hag na pauta pelo fato de o bilionário britânico Jim Ratcliffe não demonstrar muito apreço pelo trabalho do holandês. Dono de 27,7% do United, o empresário teria de ir contra o CEO Omar Berrada e o diretor esportivo Dan Ashworth, que discursaram dando apoio ao técnico.

Ratcliffe assumiu o comando do futebol do United após investir US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,1 bilhões) e na sexta-feira não quis responder se Ten Hag tinha seu respaldo. “Não quero responder a essa pergunta”, disse à BBC. “Gosto de Erik. Acho que ele é um ótimo treinador, mas no final das contas não é uma decisão minha, é a equipe de gestão que está comandando o Manchester United que tem que decidir como melhor comandar o time em muitos aspectos diferentes.”

Amargando seu pior início de Campeonato Inglês desde 1989-90, com apenas oito pontos, e hoje na 21ª colocação da Liga Europa (iria para o playoffs por vaga nas oitavas decidindo o mata-mata fora de casa), o United já teve cinco comandantes diferentes nos últimos 11 anos. Ten Hag já teve o trabalho questionado ao fim da temporada passada e novamente está no alvo nas críticas.