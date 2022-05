Problemas físicos preocupam técnico da Ponte Preta em semana de clássico

A vitória sobre o Brusque, por 2 a 0, no último sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, afastou a Ponte Preta da zona de rebaixamento, mas também trouxe preocupações para o técnico Hélio dos Anjos projetando o dérbi no próximo domingo.

Quatro jogadores deixaram a partida com problemas físicos: o lateral-esquerdo Artur, os volantes Felipe Amaral e Ramon e o atacante Nicolas. A situação que mais preocupa é a do lateral.

“Se acontecer de perder algum jogador, vamos estar fortes para o próximo jogo também. Mas o Artur tem que ir para exame e vamos aguardar. Ele sentiu um desconforto no posterior. Os demais, a princípio, são escoriações”, disse o treinador.

A boa notícia é que a Ponte Preta vai ter a semana livre para recuperar os jogadores, já que o dérbi campineiro contra o Guarani está marcado para domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Capinas, pela sexta rodada da Série B.

“É um privilégio você participar de um dérbi campineiro. É uma semana diferente em todos os sentidos. Vou deixar o grupo relaxar um pouco mais e vamos iniciar a preparação para o clássico na terça-feira. É o jogo da vida de todos”, afirmou Hélio dos Anjos.

Com sete pontos conquistados, a Ponte Preta subiu oito posições na tabela e aparece em sétimo lugar.