Prisão tem venda de camisas autografadas por Daniel Alves em troca de cigarro

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, na penitenciária Brians 2, na Espanha, por suposta agressão sexual contra uma jovem de 23 anos. A presença do jogador no presídio está movimentando um esquema da venda de camisas do Barcelona autografadas pelo brasileiro. Essas camisas são trocadas por maços de cigarros. O lateral-direito de 39 é multicampeão pelo time espanhol, ao lado de Messi, e fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do clube catalão.

Segundo o site espanhol El Caso, funcionários da Brians 2 notaram a entrada de uma grande quantidade de camisas do Barcelona na penitenciária. As peças seriam para um preso que tem permissão para circular em diferentes módulos do complexo. Além dos uniformes que chegam pelos serviços de entrega, o detento em questão também recebe camisas trazidas por familiares e visitantes de outros presidiários.

Em posse das camisas do Barcelona, o atravessador leva as peças para o módulo 13, onde Daniel Alves está preso por acusação de agressão sexual. Lá, o ex-jogador do Barcelona autografa os uniformes catalães e os devolve para o interno, que os repassa para os seus respectivos donos. Em troca, o movimentador do esquema recebe cigarros, importante moeda de troca em prisões, e outros produtos disponíveis para os presos comprarem na cadeia.

Não é explicado o papel de Daniel Alves, se ele recebe alguma coisa ou regalia em troca dos autógrafos. A reportagem revela ainda que o brasileiro é responsável por organizar partidas de futebol com diferentes times na prisão. Inaugurado em 2007, o Brians 2 fica no município de Sant Esteve Sesrovires, uma cidade no norte da região de Baix Llobregat. Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos e Memória, o local é composto por 14 módulos prisionais, com cada um possuindo três andares e 72 celas. Daniel ocupa uma delas. O presídio também possui mais dois módulos para determinados serviços e perfis de presos.

Cada módulo dispõe de um refeitório com produtos básicos para os reclusos, gabinete médico, oficinas ocupacionais, refeitório, sala de estar, salão de cabeleireiro, salas educativas, parque infantil, ginásio, campo desportivo e zonas ajardinadas para passeio. Antes de Daniel Alves, o Brians 2 ficou famoso por abrigar Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, e também por ser palco da morte do pioneiro dos programas de antivírus John McAfee.

CASO DANIEL ALVES

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos dEsquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.

No depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o atleta afirmou que esteve com a mulher, mas sem ato sexual. Posteriormente, admitiu ter feito sexo, mas alegou que a relação foi consentida. Segundo a rádio Cadena SER, imagens da vigilância interna do local confirmam que Daniel Alves ficou 15 minutos com a mulher no banheiro. Material coletado encontrou vestígios de sêmen tanto internamente quanto no vestido da denunciante. O Pumas, do México, anunciou que o contrato de trabalho de Daniel Alves com o clube foi rompido por justa causa. Daniel teve ainda negado pedido para responder o caso em liberdade. Ele pode ser condenado a dez anos de prisão.