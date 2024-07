Esporte Principal ginasta do Japão é retirada da Olimpíada por infringir leis do país

Principal ginasta e capitã da equipe feminina do Japão, Shoko Miyata, retirou-se dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em uma decisão conjunta com a Associação Japonesa de Ginástica (JGA), a atleta optou por não participar da competição, já que teria quebrado o código de conduta da entidade por beber e fumar no país.

Miyata tem 19 anos e já não poderia consumir bebida alcoólica e fumar no Japão, permissão dada para pessoas com mais de 20 anos. Já a Associação Japonesa de Ginástica proíbe qualquer um dos dois durante atividades com a equipe, independentemente da idade.

“Ambas as partes discutiram o assunto e decidiram retirar Miyata da Olimpíada. Ela se envolveu em fumar e beber devido a inúmeras pressões das metas competitivas que haviam sido estabelecidas”, disse o diretor executivo da JGA, Kenji Nishimura, em entrevista coletiva.

Ele revelou também que a atleta teria sido flagrada fumando em um local privado em Tóquio. Já o incidente com a bebida teria ocorrido em uma sala na Vila dos Atletas do Centro Nacional de Treinamento.

Miyata carimbou sua vaga em Paris ao vencer a Copa NHK pela terceira vez consecutiva, em maio. Ela vinha carregando consigo a esperança de medalha do Japão, já que em 2022 conquistou, em Liverpool, o bronze na trave no Mundial de Ginástica.

Está é a primeira vez que um atleta do Japão é retirado da Olimpíada por infringir as leis do país.