Primeiro-ministro do Japão cogita proibir a presença de público na Olimpíada

Mesmo depois de permitida pelas autoridades japonesas, a presença de público nos Jogos de Tóquio pode sofrer novas restrições. Faltando três semanas para o início do torneio, o primeiro-ministro do país, Yoshihide Suga, afirmou nesta quinta-feira que avalia uma redução ou até a proibição dos torcedores no evento, que começa no dia 23. O líder japonês mostra preocupação com o aumento de casos de covid-19 registrados no país, tendência que pode ser acelerada com a chegada de milhares de atletas, patrocinadores e jornalistas.

“Existe a possibilidade de não haver espectadores. Em qualquer caso, agiremos tendo a segurança e a proteção do povo japonês como nossa principal prioridade”, afirmou Suga. O primeiro-ministro afirmou ainda que novas decisões serão tomadas em consenso entre os governos japonês e metropolitano, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador.

Especialistas apontam que a variante delta pode desencadear um rápido ressurgimento das infecções durante os Jogos. Nesta quarta-feira, a capital japonesa registrou 673 novos, reafirmando a tendência de alta. O estado de emergência foi suspenso no dia 20 de junho.

De acordo com a determinação atual, cerca de 10 mil espectadores poderão assistir os jogos e eventos em cada local. O número pode variar de acordo com a capacidade das arenas. O importante é apenas metade dos espaços sejam ocupados. A organização dos Jogos foi alvo de críticas depois da autorização da presença de públicos. Estrangeiros continuam proibidos de assistir às competições nas arenas.

Na semana passada, o imperador Naruhito, do Japão, se mostrou “extremamente preocupado” com a possibilidade de aumento da contaminação por covid-19 durante a disputa da Olimpíada e a Paraolimpíada. A informação foi dada pelo chefe da Agência da Casa Imperial, na quinta-feira, 24. Embora seja patrono honorário da Olimpíada de Tóquio, Naruhito não possui poder político. Mas sua figura é bastante respeitada.