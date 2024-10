Preso no Chile, Valdivia é denunciado pela segunda vez por crime sexual

Preso desde terça-feira em Rancagua, no Chile, o ex-jogador Jorge Valdivia foi alvo de nova denúncia de suposto crime sexual. Nesta quarta-feira, o Ministério Público confirmou a segunda acusação. O episódio teria ocorrido na sexta-feira, após um encontro com uma mulher em um restaurante.

“Confirmamos que ontem foi apresentada nova denúncia contra Jorge Valdivia pelo crime de estupro. Não daremos mais informações para proteger a vítima”, afirmou o Ministério Público local.

Após a segunda acusação, a advogada Erika Maira renunciou à defesa do ex-atleta de 41 anos e foi substituída por Paula Vial. Nesta quarta, a nova advogada de defesa esteve com Valdivia, que também recebeu a visita do irmão Claudio.

Valdivia está detido preventivamente por 90 dias, período de duração da investigação, após ter sido denunciado por uma tatuadora de ter cometido crimes sexuais. O ex-jogador negou a acusação e afirmou que manteve relação consentida com uma mulher adulta.

O chileno teria se encontrado com a mulher no último domingo, em um restaurante peruano em Santiago. Em seu depoimento, a suposta vítima afirmou não se lembrar de nada após consumir bebidas alcoólicas no local e, no dia seguinte, ao entrar em contato com Valdivia, foi informada que eles tiveram relações sexuais.

Ídolo de clubes como Palmeiras e Colo-Colo, o Mago se aposentou dos gramados em julho de 2022 a atualmente trabalha como comentarista esportivo em uma emissora chilena. Ele foi suspenso das atividades profissionais até o término das investigações.