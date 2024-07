Esporte Presidente Marcelo Teixeira admite possível saída do zagueiro Joaquim no Santos

Um dos destaques do time do Santos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Joaquim poderá ser negociado nos próximos dias. A revelação foi feita pelo presidente Marcelo Teixeira, ainda no gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, onde o time santista empatou, por 1 a 1, com o Vila Nova, na quinta-feira à noite.

“Temos proposta do Botafogo e também do Bahia. Mão temos nada definido. Temos um número e está sendo negociado. O atleta também precisa optar onde quer jogar. Também tivemos três propostas do exterior. Todas estão sendo avaliadas para que a gente veja o que é melhor para o clube e para o próprio jogador”, afirmou em entrevista ao canal De Olho no Peixe.

“Não digo que o Joaquim não veste mais a camisa do Santos, porque nenhum dos clubes concretizou a oferta que o Santos e o atleta querem. Não existe nada definido. É possível também que, se não tivermos uma proposta que seja conveniente às partes até o fim da janela, o Joaquim possa ficar. São propostas que envolvem apenas dinheiro, sem envolvimento de jogadores”, disse o dirigente.

Teixeira negou qualquer negociação com o atacante Gustavo Mosquito, que deixou o Corinthians recentemente após entrar com uma ação judicial contra o clube de Parque São Jorge. “Não houve nenhuma proposta. Lógico, hoje existe uma outra situação, porque o jogador conseguiu essa liberação na Justiça, mas até o momento não chegamos a discutir nada com relação a uma proposta com o atleta.”