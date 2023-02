Presidente do São Paulo nega ter negociações para volta de Alexandre Pato

Atacante está sem clube desde que encerrou seu vínculo com o Orlando City, no fim do ano passado

O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou que o atacante Alexandre Pato esteja em negociações com o clube. De acordo com o dirigente, a escolha do jogador pelo CT da Barra Funda para seguir seu processo de recuperação de uma lesão no joelho se deu por uma escolha estritamente pessoal, “mas não tem nenhum vínculo além disso”.

Pato está em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Ele está sem clube desde que encerrou seu vínculo com o Orlando City, no fim do ano passado. Com o futuro indefinido, ele voltou ao Brasil e faz tratamento no Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do São Paulo, o Reffis.

A presença do jogador nas instalações do clube animou boa parte da torcida, mas nessa terça-feira o presidente Julio Casares negou qualquer movimento para trazê-lo de volta. “O Pato é um grande amigo. Ele pediu para que fizesse a recuperação no Reffis, o Reffis está todo reformulado, e ele está lá com muita satisfação. Mas não tem nada, nenhum vínculo além disso”, disse o dirigente, logo após participar do Conselho Técnico da Série A, no Rio de Janeiro.

“O Pato pediu para recuperar no São Paulo, é a casa dele, ele jogou lá, deixou grandes recordações, mas é só a recuperação mesmo. A gente está colocando todo o know-how técnico, de equipamentos, à disposição dele”, acrescentou Casares.

O cartola reiterou que foi o próprio jogador quem pediu para usar o CT do clube. “Ele me ligou fazendo essa colocação, eu passei essa colocação para a comissão técnica. Toda decisão técnica é do departamento competente, fizeram e ele está lá”, afirmou Casares.

Por fim, para deixar claro que não há qualquer negociação envolvendo o atacante, Julio Casares desejou rápida melhora a Pato, a fim de que ele esteja em condições de ficar “no mercado”. “É um querido amigo. Pato é uma pessoa muito positiva, e tomara que ele recupere logo para estar aí no mercado”, comentou o presidente são-paulino.