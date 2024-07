Esporte Presidente do São Paulo, Casares fala sobre James Rodríguez no clube: ‘Pode ser reintegrado’

O colombiano James Rodríguez é um dos destaques da Copa América dos Estados Unidos. O meia é o capitão e comanda a seleção colombiana, pela qual tem um gol e quatro assistências no torneio. Após terminar a fase de grupos na frente do Brasil, a Colômbia disputa a semifinal da competição contra o Uruguai nesta quinta-feira.

O desempenho do jogador de 32 anos na Colômbia é muito contrastante com o apresentado no São Paulo. Presidente do clube e chefe da delegação brasileira na Copa América, Julio Casares afirmou que não há ofertas pelo meia.

“Não chegou absolutamente nada, mas as atuações dele credenciam para receber algo”, afirmou o dirigente em entrevista à ESPN. “Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica.”

Casares lembrou que James Rodríguez trabalhou com os técnicos Dorival Jr., Thiago Carpini e Luiz Zubeldía e não conseguiu se firmar. “Ele se reapresenta, se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas pode ser reintegrado. É uma decisão técnica”, afirmou o presidente do São Paulo. “Se chegar com gana de buscar espaço no elenco, pode ser reintegrado. Caso pense em deixar o clube, o São Paulo achará a melhor maneira de lidar com a situação.”

Na avaliação de Casares, a Copa América colocou James Rodríguez novamente em “boa prateleira” no mercado e isso pode gerar uma boa oportunidade. “É um grande jogador, talentoso e tem que desempenhar dentro de clubes. Esperamos que ele possa voltar e dizer: ‘Quero abraçar o desafio de ficar no São Paulo’. Vai depender dele. Jogador que não tem essa convicção não pode ficar em um grande clube de qualquer time do futebol brasileiro.”

Destaque na Copa do Mundo de 2014 e com passagens por Real Madrid e Bayern de Munique, James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023 e disputou apenas 22 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências.