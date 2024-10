Presidente do Santos evitar projetar futuro de Carille: ‘Faz um trabalho bom pelo que temos’

Focado nas nove rodadas que restam para o fim da Série B do Campeonato Paulista, o presidente Marcelo Teixeira abriu um espaço na entrevista coletiva desta quarta-feira para fazer um balanço do desempenho do Santos na competição. Apesar de destacar pontos positivos, Teixeira reconheceu as dificuldades que o time vem enfrentando na busca pelo acesso e foi evasivo ao falar sobre o futuro do técnico Fábio Carille.

“Fazemos um trabalho bom pelas condições que temos”, afirmou Marcelo Teixeira sobre o nível de atuação da equipe. O dirigente lembrou as dificuldades que teve em seu início de mandato para montar uma nova comissão técnica e reestruturar o elenco diante da caótica situação financeira do clube santista.

“Quando nós assumimos, o objetivo da gestão era mudar radicalmente o elenco de profissionais e comissão técnica. De uma forma rápida, conseguimos. O Santos teve duas competições apenas e quase não teve vitrine (para atrair atletas de nome). Apesar disso cumprimos o planejado, que era ser finalista do Estadual, brigar pelo acesso à Série B e a vaga para a Copa do Brasil 2025”.

Alvo de vaias da torcida nos jogo recentes, Carille ainda não tem uma posição sobre sua permanência no Santos em 2025 por parte da diretoria. Para Marcelo Teixeira, a prioridade agora é garantir o acesso e valorizar os progressos do time na temporada.

“Respeitamos a opinião do torcedor, mas estamos conseguindo cumprir os objetivos (de estar entre os quatro primeiros colocados). Se avaliar hoje o grupo de jogadores que temos, acho que poderíamos estar à frente do primeiro colocado. Mas são hipóteses”, disse o dirigente.

Restando nove rodadas para o fim da Série B, o mandatário do clube pediu foco a todos no clube em busca do objetivo final. “Não podemos menosprezar os times que fazem um bom trabalho. Das 30 rodadas até aqui, só em três ou quatro não estivemos entre os quatro melhores. Terminamos o primeiro turno como líderes. Devemos prestigiar e apoiar esses atletas”, encerrou o dirigente.