Presidente do Rio Branco lamenta resultados, mas segue confiante no acesso

Apesar de um começo de temporada instável na Série A4 do Campeonato Paulista, o presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo, ainda acredita no acesso à Série A3. Na manhã desta quarta-feira (14), o dirigente concedeu entrevista coletiva no estádio Décio Vitta, em Americana, e lamentou a falta de resultados.

Nos quatro primeiros jogos do estadual, o Tigre tem uma campanha de uma vitória, um empate e duas derrotas, que vieram de forma consecutiva. Com quatro pontos conquistados em 12 possíveis, a equipe americanense ocupa a 10ª posição, fora da zona de classificação para o mata-mata.

Após quatro rodadas, presidente do Rio Branco mantém discurso de acesso – Foto: Gustavo Tomazeli / Rio Branco

Mesmo com o começo irregular na competição, Bonaldo afirma que o objetivo do Rio Branco é conseguir a promoção para a Série A3. “A preparação continua sendo intensa, desde o início o foco é realmente as vitórias, buscar a classificação e o acesso. Isso não mudou”, disse o presidente.

Na temporada passada, a equipe também fez quatro pontos nas quatro primeiras partidas. Ao término da primeira fase, o Tigre chegou na última rodada podendo ser rebaixado para a quinta divisão. Apesar da fórmula de disputa ser diferente em 2024, ainda há a possibilidade de queda.

Por conta disso, Bonaldo afirma que a diretoria tem cautela para que a situação não se repita. “A preocupação é extrema. Temos que ter muita cautela nessa situação, porque a gente não quer que se repita o que aconteceu no ano passado, que tivemos que buscar a classificação no último jogo”, explicou.

Pontos perdidos em Americana

Ainda durante a coletiva, Claudio amenizou a derrota para o Grêmio São-Carlense, no último sábado (10), mas enfatizou que o time precisa vencer quando jogar no Décio Vitta. Em casa, o time soma um empate e uma derrota.

“Fizemos um excelente resultado em Penápolis, mas o que não pode é perder pontos dentro de casa, infelizmente. Nós temos que fazer o papel de casa. Saímos de Penápolis com três pontos e a ideia era chegar a nove nos dois jogos em casa. Infelizmente, não foi o que aconteceu”, completou o presidente.

O próximo jogo do Rio Branco será neste sábado (17), contra o Ska Brasil. A bola rola às 17h, em Americana. Em caso de vitória, a equipe pode voltar ao G8.

