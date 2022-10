Esporte Presidente do Real vê brasileiros com chance de Bola de Ouro e elogia Benzema

Florentino Perez é um dirigente sem papas na língua e por vezes polêmico. Nesta segunda-feira, o presidente do Real Madrid viveu um dia de torcedor na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, e não escondeu a satisfação com a consagração de Benzema. Aproveitou para garantir que os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo têm potencial para ser o melhor de mundo no futuro e se disse cansado do assunto Mbappé.

No meio de tantas estrelas mundiais, chamou a atenção a imagem de Florentino Perez filmando com o celular o discurso de Benzema após a conquista da Bola de Ouro. “Benzema é o melhor do mundo há três anos”, garantiu o dirigente, que não poupou elogios ao centroavante francês.

“Em 2009 fui na casa do Benzema contratá-lo, pois sempre achei que ele tinha um potencial impressionante”, disse, fazendo uma ousada comparação. “Ele é uma mistura de Zidane e Ronaldo Nazário, sempre me pareceu assim.”

Nas respostas de Florentino sobre atacantes franceses e brasileiros, quem mais chamaram atenção na festa, contudo, foram os jovens da atualidade. Questionado sobre Mbappé, optou por endeusar os jovens Vini Jr. e Rodrygo.

“Falar de Mbappé de novo? Estou cansado, nem leio mais sobre este assunto. Temos um futuro brilhante pela frente, Vinícius e Rodrygo são superestrelas, dois jogadores que eu vejo em condições de ganhar a Bola de Ouro”, afirmou.

Além da consagração de Benzema e de Courtois, eleito o melhor goleiro do planeta, Florentino imaginava que o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões pela 14ª vez, pudesse também ser escolhido o melhor time, honraria dada ao Manchester City. O time merengue ficou somente em terceiro e o dirigente agiu com diplomacia. “Parabenizei o City pelo prêmio, se ganhou significa que merece, tem grandes jogadores.”