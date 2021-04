Esporte Presidente do Real Madrid diz que Superliga não acabou: ‘Triste e decepcionado’

Em declarações a um programa da rádio espanhola Cadena Ser, na noite de quarta-feira, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deixou duras críticas ao esloveno Aleksander Ceferin, mandatário da Uefa, que se manifestou contra a criação da Superliga e ameaçou excluir da entidade todos os clubes que integrassem a recém-criada competição.

“Nunca vi tamanha agressividade como aquela manifestada pelo presidente da Uefa e por alguns presidentes de Ligas, de forma orquestrada. Nos surpreendeu. Depois de anunciarmos a notícia, pedimos uma reunião com o presidente (Ceferin), mas ele nem nos respondeu. Nunca vi tanta agressividade, ameaças e insultos, como se tivéssemos matado o futebol. Trabalhamos, sim, para ajudar a salvar o futebol”, afirmou.

Florentino Pérez admitiu que “o projeto da Superliga ficou em stand-by” e que Juventus e Milan “não desistiram” dele, enquanto que o Barcelona “está em reflexão”.

“Estamos há muitos anos trabalhando num projeto que não fui capaz de explicar. Estou triste e decepcionado. Era algo fácil de entender, a Liga é intocável e é preciso arrecadar dinheiro nos jogos a meio da semana. O formato da Liga dos Campeões está obsoleto e só tem interesse a partir das quartas de final”, comentou o presidente do Real Madrid e da Superliga.

Diante dos protestos de torcedores e de autoridades governamentais e do futebol, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea iniciaram a debandada do projeto da Superliga, na última terça-feira, sendo seguidos, na quarta, por Atlético de Madrid e Internazionale, que também abandonaram o grupo dos 12 clubes fundadores.

Milan e Juventus reconheceram a necessidade de reavaliar o projeto, enquanto que o Barcelona disse que a sua permanência depende da aprovação dos sócios.

O “sonho” liderado pelo presidente do Real Madrid juntou 12 dos principais clubes de Inglaterra, Espanha e Itália, tendo em vista a criação de uma competição anual com 20 equipes, na véspera da Uefa revelar um novo formato, com mais times, da Liga dos Campeões da Europa a partir da temporada 2024/2025.