Presidente do Guarani, Ricardo Moisés tira licença até o fim de novembro

Após o encerramento da temporada, o Guarani informou que seu presidente, Ricardo Moisés, não estará à frente do clube nas próximas semanas. Ele oficializou uma licença até 30 de novembro.

O comunicado, porém, não detalhou o motivo da decisão do dirigente. Assim, o posto será ocupado interinamente pelo vice-presidente Rubens Vicente Júnior.

“O presidente, Sr. Ricardo Miguel Moisés, oficializou a licença do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube até o dia 30 de novembro. Sendo assim, em sua ausência, o Vice-Presidente, Sr. Rubens Vicente Junior, assume como Presidente Bugrino até o término do mês”, comunicou o Guarani em seu site oficial.

O Guarani terminou a Série B no último fim de semana na décima posição com 51 pontos. Agora, se prepara para o Paulistão. O time campineiro está no Grupo B, com São Paulo, Mirassol e Água Santa.