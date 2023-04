Esporte Presidente do Fortaleza ironiza especulação de Vojvoda no Corinthians: ‘Não vai não’

Bem-humorado, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, lançou mão de um meme para afastar qualquer possibilidade de o técnico Juan Pablo Vojvoda trocar o time cearense pelo Corinthians, que busca um técnico depois da turbulenta e brevíssima passagem de Cuca no comando do time alvinegro.

As especulações que sugerem a possibilidade de Vojvoda comandar o Corinthians fizeram Marcelo Paz publicar em suas redes sociais um vídeo em que, com bom humor e ironia, nega a chance de o argentino abandonar o Fortaleza nesse momento.

“Muita gente me fazendo a mesma pergunta hoje, do país inteiro. Falei com um amiga minha muito conhecida, ela tem a resposta”, escreveu o dirigente na legenda do vídeo em que uma mulher diz “não vai, não”.

Valorizado pelo bom trabalho e pelas conquistas recentes, Vojvoda renovou seu contrato com o Fortaleza até o fim de 2024. Ele já recebeu propostas no passado para deixar o Fortaleza, mas sempre preferiu ficar.

O técnico é o terceiro com mais jogos na história centenária do time cearense. Ele está perto de passar Rogério Ceni e se tornar o segundo da lista. Desde 2021 no comando do Fortaleza, ao todo, são 150 partidas, com 76 vitórias, 34 empates e 40 derrotas. O argentino de 47 anos ostenta quatro taças: três do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022).

O Corinthians continua em sua busca por um técnico. Depois de rebaixar Fernando Lázaro à comissão técnica permanente, o presidente Duílio Monteiro Alves trouxe Cuca. A imensa pressão pela condenação na Suíça em 1989 por crime sexual a uma menina de 13 anos fez o treinador abandonar o cargo e atender ao pedido da família depois de apenas seis dias e dois jogos.

Duílio tentou, mais uma vez, convencer Tite. Mas o ex-técnico da seleção brasileira novamente recusou a proposta porque quer cumprir a promessa que fez à mulher de não trabalhar no Brasil em 2023. Sua ideia é treinar um time europeu ou uma outra seleção.