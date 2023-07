Presidente do Corinthians diz que ‘não tem interesse’ em vender Róger Guedes para mundo árabe

A notícia que Al Nassr e Al Hilal, ambos da Arábia Saudita, estão interessados na contratação de Róger Guedes, deixou muitos corintianos preocupados com a perda de seu artilheiro do ano nesta segunda-feira. Presente no sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil, na sede da CBF, no Rio, o presidente Duílio Monteiro Alves fez questão de garantir que “não há intenção” de vender o atacante e ainda garantiu que tudo não passa de especulação.

Ao deixar sua marca na vitória por 3 a 2 sobre o América-MG, no sábado, pelas quartas da Copa do Brasil, o atacante chegou aos 20 gols no ano e se igualou a Jô como maiores artilheiros da Neo Química Arena, ambos com 30 bolas na rede no estádio corintiano.

“Róger Guedes sempre teve procura, né. E vem fazendo um excelente ano, acho que o melhor aqui no Corinthians, é o artilheiro da Neo Química Arena agora com o Jô, vem decidindo jogos importantes, gols importantes, é normal que tenha essa procura. Mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Róger continue aqui com a gente”, garantiu Duílio.

Questionado se daria para garantir o jogador no País em caso de proposta inegociável, ele disse que o Corinthians tem de esperar, pois tudo não passa de especulação.

“Não dá para especular se chegará (a proposta milionária). Róger é atleta do Corinthians e está indo para o Peru para ajudar o time. Vamos seguir assim, sem essa preocupação, porque ela não existe e já tem muitas para a gente se preocupar.”

O atacante treinou normalmente na manhã desta segunda-feira e foi relacionado com o time reserva para viajar ao Peru, para jogo de volta da Copa Sul-Americana com o Universitário. No qual o time defende vantagem de 1 a 0 em casa.

“Estou muito feliz aqui, sempre falava no começo do ano de manter uma sequência, uns três jogos seguidos. Vou (ao Peru) para ajudar e até brinquei com o (Matheus) Bidu que seria o capitão para xingá-lo um pouquinho. Vamos com time muito forte para tentar sair vencedor lá também”, afirmou o jogador, mostrando foco somente na Copa Sul-Americana.