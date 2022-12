Presidente do Corinthians ataca Vítor Pereira em reapresentação: ‘Fui enganado’

O Corinthians se reapresentou visando a temporada 2023. Mas o que roubou a cena nesta retomada de atividades foi a entrevista do presidente corintiano Duilio Alves, que pediu a palavra e falou sobre a polêmica saída de Vitor Pereira um dia após ele ser anunciado pelo Flamengo. “Ele mentiu, fui enganado.”

No discurso, o dirigente corintiano demonstrou toda a sua indignação com o comportamento do ex-treinador e chegou a afirmar que o clube fez todos os esforços para manter o profissional.

“O Corinthians fez todos os esforços para que o Vítor Pereira continuasse. Ofereceu um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Todas as condições de trabalho foram oferecidas. Um cara que chamou um colega de vocês da imprensa de mal educado. Não sei que educação é essa que ele tem. Educação que não forma caráter. É isso que tenho para falar dele. O Corinthians é muito maior do que todos nós e vai seguir a sua vida como sempre fez. O caráter das pessoas a gente não comanda.”

Duílio chegou a falar em traição na relação com Vítor Pereira, que alegou problemas de saúde da ordem familiar para justificar sua saída do Corinthians. Em conversas internas com a diretoria, o treinador falou eu o problema extrapolava a sua vontade e que o desejo era seguir trabalhando em São Paulo.

“O que foi colocado par anós, foi passado para os torcedores. Dedicaram carinho ao Vítor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos, foi colocado para vocês. Uma doença da sogra. Mas ele preferiu sair por isso. mas o Corinthians é maior e vamos em frente.”

A relação entre clube e diretoria sempre foi próxima, garantiu Duílio. A diretoria sempre se esforçou para atender os seus pedidos a fim de montar uma equipe competitiva. “Deixamos claro que que tinha carta branca para trabalhar. Trouxemos Yuri, Fausto, Rafael, Maicon. Tinha a promessa de um time mais forte”, lamentou o dirigente.

Por fim, o presidente corintiano disse colocar um ponto final na questão. As relações estão encerradas e agora o Corinthians vai olhar para frente e seguir o seu caminho. “Não conversei e não converso mais com o Vítor. Não tenho nada para falar com ele. O Flamengo viu um profissional livre e foi atrás. Não tem nada a ver com a história. Não quero mais falar sobre isso, tenho coisas muito mais importantes para fazer”, encerrou o presidente. O Corinthians inicia os preparativos visando a temporada 2023 agora sob o comando do técnico Fernando Lázaro.