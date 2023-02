Presidente do Barcelona confirma contratação de filho de Ronaldinho Gaúcho

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou nesta quinta-feira que o atacante João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, será contratado para as categorias de base do clube catalão. De acordo com o presidente, ainda não é certo como o jovem de 18 anos será aproveitado, mas há a possibilidade de que seja integrado ao elenco do time juvenil B.

“Sim, queremos que o filho de Ronaldinho continue sua carreira aqui”, disse Laporta, que também revelou que a negociação vem sendo tratada com Assis, irmão e empresário de Ronaldinho. “Outro dia falamos com ele (Assis), e ainda há algumas coisas para acertar no Brasil. Não sei se virá para o juvenil B, mas faremos um contrato para ele, estamos felizes”, completou.

João era jogador do Cruzeiro, clube no qual atuou do sub-13 ao sub-17, e deixou a Toca da Raposa no ano passado. Em seguida, foi para a Espanha e iniciou um período de testes no Barcelona. “A pressão sobre o menino é grande porque o Ronaldinho é um dos melhores da história. E o filho tem pressão, mas trabalho dos nossos treinadores que podem desenvolver suas habilidades”, comentou o presidente.

Ronaldinho é um dos grandes ídolos do Barcelona. Foi com a camisa do time catalão que foi eleito duas vezes melhor jogador do mundo pela Fifa. Também venceu a Liga dos Campeões da temporada 2005/2006, além de ter sido bicampeão do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha. Ficou no clube de 2003 a 2008, marcou 108 gols em 207 jogos e impressionou o mundo com a beleza de suas jogadas.