Presidente descarta saída de Nino e vê Fluminense com chances na Libertadores

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está confiante com o time para a temporada e disse que a equipe tem chances de ganhar a Copa Libertadores. Para tal, descarta a saída das principais peças do elenco. Na mira do Atlético-MG, ele garantiu que o zagueiro Nino é inegociável.

“O Fluminense tem chances sim de buscar o título da Libertadores em 2021. Nós acreditamos porque temos um projeto sólido e com jogadores identificados com o clube”, enfatizou o dirigente em entrevista ao canal SporTV. “Nós estamos bastante animados”, seguiu. Desde 2013 sem disputar a competição, a meta e conquistá-la pela primeira vez.

Sob o comando do técnico Roger Machado, a ideia de Bittencourt é ir longe nas competições, alcançando um desempenho melhor que em 2020 e erguendo taças. O Fluminense ficou com o vice do Carioca e em quinto no Brasileirão na temporada passada.

Para ser campeão, a ideia é não perder as principais peças do grupo que deu bela arrancada no Brasileirão. O zagueiro Nino teve seu nome envolvido em uma negociação com o Atlético-MG e o dirigente foi logo descartando um negócio.

“Não existe a menor hipótese do Nino sair para o Atlético-MG. Essa notícia não procede. Não procede também que oferecemos outros jogadores”, garantiu. E foi além: “Mesmo que houvesse qualquer negociação, o nome do Nino jamais seria oferecido por nós. Ele é um dos nossos jogadores mais importantes do elenco e contamos com ele para toda a temporada”.