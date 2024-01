Presidente da Conmebol anuncia casas nas redes e seguidores brincam: ‘Não tá fácil pra ninguém’

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, costuma ser ativo nas redes sociais, seja publicando informações relevantes sobre as Copas Libertadores e Sul-Americana, ou comentando os feitos da entidade. No entanto, ele intrigou os seguidores nesta sexta-feira ao anunciar a venda de três casas em sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

No anúncio, Domínguez anexou fotos com detalhes das instalações de luxo das casas, além de números de contato. Segundo a publicação do dirigente, os três imóveis estão à venda por US$ 455 mil (cerca de R$ 2,2 milhões na cotação atual), e estão localizados no condomínio de luxo Sunset Hills, em San Bernardino, no Paraguai, país que abriga a sede da Conmebol.

Ainda de acordo com a postagem, as casas contam com quatro quartos com banheiro privativo e varanda, banheiro social, piscina, espaço com churrasqueira, área de serviço com quarto e banheiro, garagem e terraço com vista para um lago. Os brasileiros não perderam a oportunidade e brincaram com a situação. “Se tá ruim pra ele, imagina pra nós”, escreveu um seguidor. “Virou corretor o querido?”, brincou outro. “Não tá fácil pra ninguém”, ironizou outro usuário do Brasil.

A publicação de Domínguez realmente é curiosa, mas nem tanto. Acontece que o empresário paraguaio também atua no ramo imobiliário, e tem negócios vinculados aos escritórios Karmar e imobiliária Buenaventura. Alguns internautas suspeitam de que a publicação também poderia ter sido um equívoco e, na verdade, tinha como objetivo ser postada em outra conta no X.

Domínguez, de 51 anos, foi aclamado presidente da Conmebol em janeiro de 2016, em um pleito que era o único candidato. Antes, ele atuou como presidente da Associação Paraguaia de Futebol (AFP) e do Olimpia, principal time do futebol do Paraguai. Formado em Ciências Econômicas, nos Estados Unidos, o dirigente também foi dirigente do jornal paraguaio La Nación e presidente do Grupo Nación Comunicaciones. Domínguez também fez parte do Conselho Diretor da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), quando ocupou a vice-presidência da Comissão de Liberdade de Expressão.