Presidente da CBF considera ampliar prazo e esperar até junho para ter Ancelotti na seleção

Depois de dizer que pretendia ter uma “situação mais clara” sobre a definição do treinador da seleção brasileira até dia 25 de maio, data da próxima convocação, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já considera ampliar um pouco o prazo para realizar o sonho de contratar Carlo Ancelotti, do Real Madrid. De acordo com o dirigente, pode ser necessário aguardar o fim do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, na primeira metade de junho, para conseguir uma resposta do técnico italiano.

“Gostaria de chegar ao final de maio falando que não está certo esse treinador ou aquele, mas não é assim. Temos duas datas Fifa em junho, mas também temos as finais de competições como o Campeonato Espanhol, dia 10 de junho temos a final da Champions. Temos acompanhado, o radar está ligado para não fazer qualquer abordagem em uma disputa de competição”, afirmou Ednaldo em entrevista à rede de televisão catariana Bein Sports.

Sem nenhuma proposta formal nas mãos de Ancelotti, o presidente da CBF diz estar ciente da possibilidade de ter a oferta recusada quando o treinador aceitar conversar sobre o assunto, ao fim das competições. Caso a resposta seja negativa, já existe um plano B para ser executado.

“Procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temos procurado ser pacientes, aguardando o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião, participando também quem preside o clube e tem contrato diretamente, A partir do momento em que recebermos a sinalização de que é uma vontade dele também, partiremos para conversar, preparados para o que pode ser um sim ou não. A partir dali, vamos para um plano B”, disse Ednaldo.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, Ancelotti, que está focado na disputa das semifinais contra o Manchester City na Liga dos Campeões, respondeu um repórter sobre a primeira data limite estabelecida pela CBF. “Já disse que não falo do meu futuro. Mas, respondo que a data limite é uma bobagem. Mas não falo do meu futuro. Não há data limite porque não falei com ninguém. Novamente, não falo do meu futuro”, afirmou.

O italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024 e não deve falar sobre o assunto até o término da temporada, como deixou claro muitas vezes em coletivas. As semifinais diante do Manchester City serão realizadas nos dias 9 e 17 de maio. Caso avance, o time madrilenho joga a final contra o vencedor do dérbi entre Inter de Milão e Milan, no dia 10 de junho. A última rodada do Espanhol está prevista para dia 4 de junho.