Presidente da Caixa visita Corinthians e alinha acordo para quitação de dívida

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, esteve neste domingo na Neo Química Arena, onde se encontrou com o mandatário do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e o ex-presidente Andres Sanchez. O encontrou alinhou a quitação da dívida do clube com o banco.

“O Sport Club Corinthians Paulista recebeu neste domingo o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que nos honrou com uma visita à Neo Química Arena. Com a proposta para a quitação da dívida com a Caixa equacionada e em trâmites nos devidos órgãos de controle, a visita institucional serviu para o presidente conhecer in loco nossa casa, reforçando a parceria entre as partes. O Corinthians agradece a visita e a confiança”, disse o clube em nota.

Na última sexta-feira, Duílio e Andres Sanchez estiveram em Brasília e apresentaram a proposta oficial para a liquidação da dívida, que teria sido aceita pelo presidente da Caixa. O débito é em cima do contrato de financiamento para a construção da Neo Química Arena. A viagem foi usada também para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apenas em 2023, foram desembolsados ao banco uma quantia próxima de R$ 100 milhões referentes a juros. O Corinthians ainda arcaria com nova bagatela de juros para amortização do valor em 2024. Clube e banco haviam feito um novo parcelamento, em julho de 2022, com a dívida subindo de R$ 400 milhões para R$ 611 mi. Seria em torno de R$ 33 mi por ano em prestações até 2041.

Enquanto busca uma solução financeira, o Corinthians foca também dentro de campo. O clube volta a campo diante do Bahia, nesta sexta-feira, às 21h, na Neo Química Arena. O clube alvinegro é o 11º colocado, com 44 pontos.