Presidente banca Fábio Carille no comando Santos após três tropeços consecutivos na Série B - O Liberal

O Santos está priorizando a continuidade do trabalho para buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do terceiro tropeço consecutivo do clube na competição, o presidente Marcelo Teixeira usou as redes sociais para bancar a permanência do treinador no comando da equipe.

“Oscilar na competição já aconteceu em alguns jogos, mas acabamos na liderança provisória no primeiro turno. Ocorre novamente neste início de returno. O importante é corrigir falhas para alcançar o objetivo deste Brasileiro de 2024, que não será lembrado por grandes espetáculos, ao contrário, deverá ser esquecido para nunca mais o Santos FC voltar a disputar essa divisão no país”, afirmou.

A declaração de Marcelo Teixeira esfria os ânimos da torcida, que disparou vaias direcionadas ao treinador após o empate sem gols com o Amazonas, no último sábado, na Vila Belmiro. As próprias declarações de Carille, em entrevista coletiva, também geraram certo incômodo. O treinador chegou até fazer uma comparação ao momento do Palmeiras para retratar a má fase do Santos na Série B.

“Recentemente tivemos uma invasão no CT do Palmeiras. Se a torcida do Palmeiras está insatisfeita com tudo o que ganhou nos últimos anos, imagina a do Santos? Que caiu e vem sofrendo. É emoção, paixão. E nós aqui dentro temos que ser razão. Seguir trabalhando, olhando para frente. Motivar. Deixar claro o que precisa ser feito”, disse Carille na ocasião.

WILLIAN DEVE VOLTAR CONTRA A PONTE

Com o respaldo da diretoria, Carille realizou o primeiro treino, nesta segunda-feira, visando a partida com a Ponte Preta, marcado para sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Quem participou da atividade foi o atacante Willian Bigode, recuperado de dores no joelho direito.

O atacante treinou normalmente e deve estar à disposição do treinador. Carille terá também alguns retornos importantes. Os laterais JP Chermont e Hayner, e o atacante Pedrinho cumpriram suspensão e estão de volta. No entanto, Escobar foi expulso diante do Amazonas e é desfalque certo.

Diante do Amazonas, o Santos perdeu a oportunidade de assumir a liderança, mas continuou dentro do G-4, com 39 pontos. O clube precisa dar uma resposta contra a Ponte Preta para não correr risco de deixar o G-4.