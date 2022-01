Presidente agradece doações em Pix e pede para torcedores serem sócios do Santos

Andres Rueda não esconde que a situação financeira do Santos para contratação não é das melhores. Querendo “ajudar”, torcedores descobriram o Pix do dirigente e fizeram 342 depósitos há duas semanas para a busca de reforços. O dirigente agradeceu as doações, mas disse que a torcida ajudará muito mais se tornando Sócio Rei, plano de associados do clube.

O ato de ajuda dos torcedores, com muitos levando na brincadeira, ocorreu na tarde do dia 16. A conta de Rueda foi tomada por centenas de transferências bancárias, via Pix, com valores variando de um centavo, a quantia mínima, até 50 reais, com a intenção de ajudar para a contratação de novos reforços. Foram realizados 342 depósitos via PIX, feitos por 325 benfeitores, somando R$ 375,83.

Rueda agradeceu a iniciativa, mesmo ciente que o ato ocorreu em um tom mais brincalhão e descontraído dos torcedores. Mas, aproveitou para pedir aos doadores e santistas no geral que se tornem sócios do clube, na sua visão a melhor maneira de colaborarem efetivamente para ajudar em qualquer situação.

“Não sei como descobriram meu acesso. Foi uma loucura, quando abri a conta tinham centenas de Pix. Agradeço muito essa forma de apoio dos nossos torcedores, mas a melhor maneira é se tornar Sócio Rei. Assim, fortalecemos cada vez mais o nosso clube”, disse o presidente, informando que a quantia depositada pelos torcedores em sua conta pessoal será transferida para o Santos FC.

O Santos faz diversas sondagens no mercado, mas vem sofrendo para fechar negócio por causa dos altos salários ou pela pedida dos clubes. A negociação com Rodriguinho chegou ao fim por causa do dinheiro que o meia pretendia ganhar. Nesta quarta-feira, o clube ainda viu Richard, outro jogador nos planos, ir para o Ceará.

O dirigente descarta nomes badalados, promete surpresas e garante que buscará um armador e um centroavante, posições carentes na visão do técnico Fábio Carille. Na frente, o clube abriu mão de Diego Tardelli e Raniel e precisará encontrar um novo goleador com urgência.