Esporte Preocupado com sondagens do exterior, Corinthians estende contrato de Du Queiroz

A direção do Corinthians renovou nesta quinta-feira o contrato do meia Du Queiroz. O jogador de 22 anos, que tinha vínculo até o fim de 2024, estendeu sua permanência no clube paulista até 31 de dezembro de 2025. O Corinthians não confirmou os valores envolvidos no novo contrato e nem as cifras da cláusula de rescisão.

A renovação tenta proteger o clube de investidas do exterior. O clube já recebeu sondagens de times da Europa, como admitiu recentemente o próprio presidente Duílio Monteiro Alves, em entrevista ao site GE.com.

“Não temos a menor intenção de vendê-lo agora, ele tem muito a evoluir, e a valorização é inevitável. Não temos nenhuma vontade de vendê-lo agora. Não consigo colocar preço. Todos que perguntam, respondemos que não vamos negociar”, declarou o mandatário, no mês passado.

“Filho do Terrão”, Du Queiroz já tem longa trajetória no Corinthians apesar dos seus 22 anos. Ele chegou ao clube aos 12 anos e percorreu as equipes da base. Pelo time sub-17, foi campeão da Copa do Brasil em 2016. O meia desembarcou na equipe principal em 2021, fez sua estreia em agosto e se destacou a ponto de se tornar titular absoluto do técnico Vítor Pereira.

Du Queiroz já soma 51 partidas disputadas com a camisa do time principal do Corinthians e tem um gol anotado. Na base, somou 151 partidas e dez gols.