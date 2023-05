Esporte Preocupado com quarteto, técnico projeta mudanças no Guarani para ‘manter intensidade’

Depois de três finais de semana, a Série B do Campeonato Brasileiro tem sua primeira rodada no meio de semana. Com menos tempo para recuperação e treinamentos, o técnico do Guarani, Bruno Pivetti, indicou que pode fazer mudanças no time de Campinas para manter a intensidade das primeiras partidas.

“É uma semana curta e vamos precisar mudar algumas posições. Temos uma espinha dorsal, uma identidade, mas sempre vamos buscar novas estratégias para preservar o nosso nível de intensidade e rendimento”, projetou o treinador, na véspera da partida contra o Juventude, quarta-feira, em Caxias do Sul (RS).

Quatro jogadores preocupam mais e serão reavaliados até momentos antes da viagem para enfrentar o Juventude: o goleiro Tony, o volante Matheus Barbosa, o meia Régis e o atacante Bruninho, todos substituídos na vitória por 1 a 0 diante do Ituano. Tony é o que menos tem chance de atuar, pois sentiu lesão muscular e foi substituído por Pegorari.

Pivetti explicou a situação dos jogadores de linha, mostrando preocupação com a sequência de jogos. “O Matheus Barbosa vinha de uma lesão no adutor, sentimos ele já pesado durante o jogo e optamos por tirá-lo. O Bruninho sofreu um trauma na canela no lance do pênalti e também o preservamos. O Régis estava acusando um certo cansaço. É um jogador que vem se recondicionando e achamos por bem preservá-lo porque ele estava reclamando”, explicou.

As opções para substituí-los são justamente os jogadores que entraram na última partida. Além de Pegorari no gol, o versátil Iván Alvariño entrou no lugar de Matheus Barbosa, Neilton, na vaga de Régis, e Bruno José, no lugar de Bruninho.

Assim, o time de Campinas deve entrar em campo na quarta escalado com Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Iván Alvariño, Wenderson e Isaque; Neilton, Bruno Mendes e Bruno José.

Com as três vitórias, diante de Avaí, Ceará e Ituano, o Guarani soma nove pontos e aparece nas primeiras colocações da tabela, com 100% de aproveitamento. O jogo com o Juventude, pela quarta rodada, será realizado nesta quarta no estádio Alfredo Jaconi. O adversário, que veio da elite, acumula três derrotas e ainda não pontuou.