Prenda Gaúcha vence 1ª Maratona de Revezamento

A equipe de atletismo de rua Prenda Gaúcha sagrou-se campeã da 1ª Maratona de Revezamento de Americana na categoria quarteto masculino. O evento aconteceu neste domingo (17), no Campus Maria Auxiliadora da Unisal (Centro Universitário Salesiano), no Parque Universitário.

A competição atraiu mais de mil atletas de toda a região, de acordo com a organização do evento. “A maratona foi um grande sucesso e superou nossas expetativas”, apontou Reinaldo Nascimento, idealizador da maratona e responsável pela equipe Prenda Gaúcha.

“O resultado foi muito positivo e espero que esse tenha sido o primeiro evento de muitos. Já estamos buscando a realização de outras edições futuramente”, ressaltou.

O título no quarteto masculino, formado por Fernando Pereira, Douglas Rovaron, Luan Bissoli e Lucas Bissoli, veio com o tempo de 2h25min24s, com vantagem superior a sete minutos sobre a vice-campeã, Top Training – que também se destacou na maratona chegando ao lugar mais alto do pódio dos octetos masculino e feminino.

Ao todo, os atletas percorreram cerca de 42 km, num percurso que teve início no campus Maria Auxiliadora da Unisal e seguiu pelas ruas do bairro Terramérica. Ao todo, aproximadamente 125 equipes de duplas, quartetos e octetos disputaram os lugares mais altos do pódio.

APOIO. A maratona teve como patrocinadores a 94.7 FM, emissora integrante do Grupo Liberal, Prenda Gaúcha, Lojão Hortifruti, Tubo Geo, Cervejaria Marés, Clínica Shen, Corpo e Forma, Doug Produções, Skinão Distribuidora de Bebidas, Better Seguros, Delícias do Açaí de Americana, Acácia Farmácia de Manipulação, Maryara Panificadora e Doçaria, Foco no Esporte, Camerro Imóveis, Quadro de Medalhas, Art Digital, Roland Ambulâncias, Unisal e Prefeitura de Americana. A organização foi da Sinta-se Bem Sports.

Confira os resultados

Duplas Masculino

1 RKM Transportes/Korra – 2h43min29s

2 Barna Atleta – 2h43min29s

3 Top Energy Run – 2h46min41s

4 Strongers Running – 2h52min51s

5 Lentos e Violentos – 2h56min38s

Duplas Feminino

1 RX Assessoria – 3h19min51s

2 S2 Assessoria Esportiva – 3h34min29s

3 Grae team – 3h36min28s

4 Amigos da Corrida/Rose Naidelice – 3h40min14s

5 Strongers Running – 3h57min14s

Quarteto Masculino

1 Prenda Gaúcha – 2h25min24s

2 Top Training – 2h32min53s

3 JZrunners – 2h44min1s

4 Strongers Running – 2h45min11s

5 Rco Running/Padaria Suíça – 2h47min55s

Quarteto Feminino

1 Quênia Running – 3h 03:42:54

2 S2 assessoria esportiva f 03:45:15

3 Triaction 3h47min55s

4 JZrunners 3h49min11s

5 AJ Assessoria 3h50min41s

Octeto Masculino

1 Top Training – 2h21min35s

2 Top Training – 2h31min42s

3 Top Training – 2h33min52s

4 Lentos e Violentos – 2h34min37s

5 Team Mood – 2h42min5s

Octeto Feminino

1 Top Training 3h15min14s

2 As Poderosas 3h16min24s

3 Ellite Runners 3h16min44s

4 S2 Assessoria Esportiva 3h17min26s

5 WCF Performance 3h25min56s