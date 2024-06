Premier League divulga calendário do Campeonato Inglês e City pega o Chelsea na 1ª rodada

O Campeonato Inglês já tem data para começar. A Premier League anunciou, nesta terça-feira, o calendário das partidas da competição. A temporada vai ter início no dia 16 de agosto, uma sexta-feira.

Tetracampeão da competição, o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, entra em campo no domingo, dia 18 de agosto, para enfrentar o Chelsea. O duelo está marcado para o Stamford Bridge.

A partida que abre o Campeonato Inglês, na sexta-feira, vai ser o duelo entre o Manchester United, que vai contar com o apoio de sua torcida, contra o Fulham, no Old Trafford.

No sábado, o Arsenal, atual vice-campeão, recebe o Wolverhampton. No mesmo dia, o Liverpool visita o Ipswich Town. Com um total de dez partidas, o complemento da rodada acontece na segunda-feira com Leicester x Tottenham.

Confira abaixo os jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira

Manchester United x Fulham

Sábado

Ipswich x Liverpool

Arsenal x Wolverhampton

Everton x Brighton

Newcastle x Southampton

Nottingham Forest x Bournemouth

West Ham x Aston Villa

Domingo

Brentford x Crystal Palace

Chelsea x Manchester City

Segunda-feira

Leicester x Tottenham