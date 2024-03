Prefeitura entrega reforma da Praça de Esportes do Nova Americana

Evento reuniu autoridades, moradores do bairro e integrantes das equipes de basquete e hóquei do município

Prefeito Chico Sardelli fala durante cerimônia de entrega das obras da Praça de Esportes Sebastião Barreira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana entregou nesta segunda-feira (25) a reforma da Praça de Esportes Sebastião Barrera, na Rua Anhanguera, no bairro Nova Americana. O evento reuniu autoridades, moradores do bairro e integrantes das equipes de basquete e hóquei do município.

“Acredito no esporte como ferramenta de transformação social, e a infraestrutura esportiva de Americana está evoluindo a cada dia, tanto com a construção de novos equipamentos quanto com as reformas nos espaços que já existem. Esta é mais uma obra que temos a felicidade de entregar à população, uma praça renovada, com mais opções de lazer e melhores condições para os frequentadores”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PL).

As obras no local incluíram pintura geral, reforma da quadra poliesportiva com regularização do piso e nova pintura, troca dos alambrados da piscina de biribol e de todo o entorno da praça, implantação de academia ao ar livre, construção de quadra de areia, reforma dos banheiros, com substituição de louças e portas, além da instalação de iluminação de LED. O investimento no espaço foi de aproximadamente R$ 150 mil, com recursos da própria prefeitura.

Praça de Esportes Sebastião Barrera passou por diversas melhorias – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“Hoje é mais um dia muito feliz, porque chegou a vez da comunidade do Nova Americana receber uma praça completamente reformada, com quadra pintada, alambrados trocados e novos atrativos, como a academia ao ar livre e a quadra de areia. Nosso objetivo é sempre incentivar a população a praticar exercícios e frequentar os nossos espaços. Agradeço à nossa equipe da secretaria pelo empenho”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A cerimônia teve ainda as presenças do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (PL), dos vereadores Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB) e Marcos Caetano (PL), e dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Diego Guidolin (Planejamento) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente).