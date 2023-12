Prefeitura de Santa Bárbara aciona União na Justiça por falta de pagamento de IPTU

Dívida do União com o IPTU envolve o estádio e também a sua área social - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste ingressou com uma ação na Justiça contra o União Barbarense por falta de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) entre 2019 a 2022. Segundo a execução fiscal, o clube deve R$ 467.753,02, com correções, juros e multas.

O processo foi aberto em 22 de novembro deste ano, justamente no dia em que o clube completou 109 anos. A juíza designada para o caso, por sorteio, será Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo. No total são 40 parcelas atrasadas.

Os valores originais do IPTU, parcelados em 10 vezes, foram calculados com base nos mais de 34 mil m² de área que pertencem ao Leão da 13. O imposto foi reajustado ao longo dos anos e as contas mensais foram de R$ 5.919,22 a R$ 7.142,47. Porém, como as parcelas não foram quitadas, os débitos mensais aumentaram para R$ 9.990,93 a R$ 13.396,86.

Se o União Barbarense tivesse pago o IPTU em dia nos quatro anos, o montante daria pouco mais de R$ 256 mil. Agora, com as correções, juros e multas, o valor ultrapassa a quantia de R$ 467 mil.

Ao LIBERAL, o diretor jurídico do União, Régis Godoy, confirmou que o clube não pagou o imposto. Segundo ele, a administração municipal até procurou a agremiação para tentar saldar a dívida extrajudicialmente ou por meio de Refis (Programa de Recuperação Fiscal Municipal), mas o clube não tem condições de bancar qualquer tipo de acordo.

Ainda segundo Godoy, além das dívidas trabalhistas, que resultaram no leilão do terreno do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães e da sede social, o União também tem débitos cíveis e tributários.

Outros credores que ingressaram na Justiça comum, por exemplo, acionaram a Vara do Trabalho de Santa Bárbara, responsável por conduzir o leilão, para incluir os seus montantes no valor a ser pago com a arrematação do terreno. O imóvel foi adquirido em dezembro de 2021 por R$ 11,3 milhões.

O diretor contou que no momento o clube está “na esperança de que no ano que vem consiga fazer algum acordo para sanar essas pendências” e ressaltou que não há possibilidade da prefeitura isentar o União do pagamento do IPTU, já que pode configurar renúncia de receita, o que viraria alvo de ação.

Além dos problemas com leilão e dívidas de IPTU, o Leão da 13 é investigado pela Polícia Civil por um suposto furto de energia elétrica no relógio que abastece o estádio. A irregularidade no equipamento foi constatada em maio.