Prefeitura de Americana anuncia 1º Gigantinho Futsal e 3ª edição do Gigantinho Campo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, anunciou nesta segunda-feira (4) a realização da 1ª edição do Gigantinho Futsal, novidade da temporada 2024, e da 3ª edição do Gigantinho Campo. Os campeonatos, voltados às categorias de base, estão com inscrições abertas.

“Temos trabalhado para que os eventos esportivos sejam uma constante no calendário da nossa cidade e ficamos muito contentes em poder anunciar essa novidade, com a chegada do futsal. Ela é ainda mais importante por envolver as crianças e adolescentes, que dão um brilho especial aos jogos, movimentam os pais e mães, toda família. Certamente será mais um sucesso”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

Campeonato Gigantinho terá sua 3ª edição – Foto: Divulgação / Luck Fotos

Para participar, os interessados devem comparecer à sede da secretaria, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O prazo vai até a próxima sexta-feira (8) para a edição de campo e até o dia 21 de março para o futsal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O Gigantinho Futsal reunirá equipes das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, com jogos às terças e quintas-feiras, no período da noite. O torneio tem início previsto para o dia 2 de abril.

Já o Gigantinho Campo começa no próximo dia 23 e será disputado por times das categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16, com partidas aos sábados e domingos pela manhã.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Vamos dar o pontapé inicial à nossa temporada 2024 de competições em Americana, começando com uma novidade muito esperada por todos, que é o Gigantinho Futsal. Estamos muito felizes em proporcionar mais este torneio aos nossos futuros talentos e tenho certeza que teremos grandes jogos tanto no campo quanto na quadra”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Esportes: (19) 3406-6111.