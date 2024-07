Prefeita de Paris mergulha no Rio Sena para comprovar qualidade da água antes da Olimpíada

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu a promessa nesta quarta-feira e deu um mergulho no Sena, rio com longo histórico de poluição, mas que vem recebendo tratamento nos últimos anos para receber provas da Olimpíada. Os Jogos de Paris-2024 vão começar no dia 26, sexta-feira da próxima semana.

Vestida com roupa de neoprene e usando óculos de natação, Hidalgo mergulhou no rio perto da imponente prefeitura, do seu escritório e da Catedral de Notre Dame. Ela foi acompanhada pelo chefe do Comitê Organizador dos Jogos, Tony Estanguet, e por Marc Guillaume, um dos principais assessores da prefeita, que também mergulharam no rio.

“O Sena é maravilhoso”, disse Hidalgo, ainda na água. “A água está muito, muito boa. Um pouco fria, mas não está ruim.” Ela também disse que viveu “um sonho” ao mergulhar no rio e disse ter feito um “testemunho do trabalho duro (da prefeitura)”. Eles nadaram rio abaixo por cerca de 100 metros, alternando entre crawl e nado peito. “Depois de vinte anos praticando esportes no rio, acho admirável que estejamos tentando limpá-lo”, disse Estanguet, que tem três medalhas de ouro olímpicas na canoagem.

O mesmo gesto já havia sido feito pela ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, no sábado. Nos dois casos, as autoridades políticas de Paris e da França tentam comprovar que o rio conta com uma qualidade de água adequada para receber a prova de águas abertas e também a parte da natação do triatlo durante a Olimpíada.

Nadar no Rio Sena foi proibido há mais de um século. Desde 2015, os organizadores investiram US$ 1,5 bilhão para preparar o Sena para os Jogos Olímpicos e para garantir que os parisienses tenham um rio mais limpo após os Jogos. O plano incluía a construção de uma gigantesco tanque subterrânea de armazenamento de água no centro de Paris, a renovação da infraestrutura de esgotos e a modernização das estações de tratamento de águas residuais.

Originalmente planejada para junho, o mergulho de Hidalgo na água foi adiada devido às eleições parlamentares antecipadas na França. Na data inicial, a hashtag “jechiedanslaSeine” (“Estou fazendo cocô no Sena”) virou tendência nas redes sociais.