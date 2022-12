Esporte Pré-temporada do Palmeiras começa com mensagem de Abel e treino à distância

A pré-temporada do Palmeiras começou, nesta segunda-feira, com mensagem do técnico Abel Ferreira pelo computador e treino à distância. Apenas Merentiel e Giovani optaram por realizar os trabalhos na Academia de Futebol, enquanto os demais se apresentam no dia 2.

Abel pediu responsabilidade aos jogadores na realização das atividades em suas casas, perto de seus familiares, e destacou mais uma vez que apenas com muita esforço será possível obter os resultados na temporada, que terá início em 15 de janeiro, diante do São Bento, pelo Campeonato Paulista.

Após a rápida fala do comandante, os jogadores foram orientados pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance para participarem de treinos de força com estímulos metabólicos e deram sequência ao cronograma estipulado pelo clube. Antes, o grupo foi orientado a realizar dez trabalhos com ênfase na parte muscular durante as férias.

“Aqui (na Academia) tem os melhores aparelhos e, como estou morando perto, perguntei se eu poderia treinar aqui e deixaram. Estou me sentindo muito bem fisicamente. Quando saímos de férias, aproveitei duas semanas e depois já comecei a trabalhar muito firme. É muito bom voltar porque 2023 será um ano também muito difícil e é bom estarmos muito preparados”, disse Giovani, em entrevista ao site do clube.

Antes do começo do Estadual, o Palmeiras vai realizar cinco jogos-treino diante de Suzano, São José, Desportivo Brasil, São Bernardo e Monte Azul.

A diretoria palmeirense ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2023. O grupo não conta mais com Gustavo Scarpa, que se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra.