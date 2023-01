Esporte Portuguesa retorna à elite do Paulistão com derrota diante do Botafogo no Canindé

A volta da Portuguesa à elite do futebol de São Paulo não foi do jeito que os torcedores esperavam. Mesmo jogando no Estádio do Canindé, na tarde deste sábado, em jogo válido pela primeira rodada do Paulistão, a Lusa acabou derrotada pelo Botafogo, pelo placar de 2 a 0. Diferentemente dos donos da casa, que têm como objetivo a manutenção na divisão, o clube de Ribeirão Preto sonha em chegar nas fases finais do torneio. Victor Ramos, contra, e Salatiel, marcaram os gols do duelo.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com boas chances para os dois lados, porém, o placar só foi sair do zero nos acréscimos. Aos 50 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, o zagueiro Victor Ramos tentou afastar o perigo e acabou mandando contra a própria meta, colocando o Botafogo na frente.

Na volta para a segunda etapa, a Portuguesa até fez pressão para empatar, mas foi o Botafogo quem marcou novamente. Logo aos quatro minutos, Tarik lançou Salatiel, que invadiu a área e bateu cruzado na saída de Thomazella, que nada pôde fazer. Nos minutos finais, o time da casa até chegou a marcar o gol de honra, mas como o atacante Paraizo estava em situação irregular, o lance acabou impugnado após análise do VAR. Ele havia recebido um lançamento na área e mandado para o gol de cabeça, mas estava à frente do último zagueiro.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da segunda rodada do Paulistão. Na quarta-feira, a Portuguesa visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, às 21h30. Já na quinta-feira, o Botafogo recebe o Palmeiras, no Estádio Santa Cruz, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 2 BOTAFOGO

PORTUGUESA – Thomazella; Pará, Victor Ramos, Patrick e Fabiano (Thallyson); Gustavo Bochecha (Daniel Costa), Madison e Lucas Nathan (Misael); João Victor, Pedro Bortoluzo (Paraizo) e Richard (Gustavo Ramos). Técnico: Mazola Júnior.

BOTAFOGO – Rafael Pascoal; Vidal, Lucas Dias, Marcel, Diogo Silva e Jean; Tárik (Guilherme), Fellipe Soutto (Mantuan) e Edson Carioca (Robinho); Salatiel (Caio Dantas) e Osman (Lucas Lourenço). Técnico: Paulo Baier.

GOLS – Victor Ramos (contra), aos 50 minutos do primeiro tempo; Salatiel, aos 4 do segundo.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati.

CARTÃO AMARELO – Marcel (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).