Esporte Portuguesa busca virada sobre o Mirassol e se salva do rebaixamento no Paulistão

Não foi fácil, mas a Portuguesa conseguiu se manter na elite do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, pela última rodada da primeira fase, a equipe da capital viu o Mirassol sair na frente, mas conseguiu virar para 2 a 1, mesmo fora de casa, no estádio José Maria de Campos Maia, e se salvou da queda.

A Portuguesa tinha passado sete anos na Série A2, retornou este ano á elite e quase caiu. Mas escapou no último momento. Um resultado pouco provável e que quase ninguém acreditava, mesmo porque a Lusa era lanterna da competição e não vencia havia oito rodadas.

Com o resultado, a Lusa chegou aos dez pontos, permanecendo na lanterna do Grupo D, mas subindo para a 14ª posição na classificação geral, com a mesma pontuação do São Bento, porém, com vantagem no saldo de gols: -8 a -9.

A Lusa contou com a derrota do time de Sorocaba para e São Bento para o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, e com o empate sem gols da Ferroviária contra a Inter de Limeira, para se salvar. Os rivais acabaram rebaixados. Já o Mirassol apenas cumpriu tabela e terminou em terceiro do Grupo B com 15 pontos. Agora, irá se preparar para a Taça Independência.

Precisando do resultado para se salvar do rebaixamento, a Portuguesa começou em cima e quase abriu o placar no primeiro lance de ataque. Após belo passe de Daniel Costa, Richard recebeu de frente para o gol, mas foi abafado por uma grande defesa de Alex Muralha. A partir daí, o ritmo do jogo caiu um pouco por causa do grande número de faltas, mas mesmo assim as duas equipes seguiram ofensivas.

Mas, o placar só foi sair do zero nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 42, Arnaldo cruzou na medida para Camilo chegar cabeceando no contrapé do goleiro Thomazella, que nada pôde fazer, colocando o Mirassol em vantagem. Porém, minutos depois, a Portuguesa deixou tudo igual. Aos 45, Richard aproveitou um erro da zaga e bateu na saída de Alex Muralha.

Na volta do intervalo, a Portuguesa seguiu em cima e chegou à virada aos sete minutos. Depois de um cruzamento vindo da esquerda, João Victor apareceu entre os zagueiros e deu um peixinho cheio de estilo para o fundo das redes. O lance ainda foi checado pelo VAR, por conta de uma possível irregularidade, mas o gol foi confirmado.

Depois disso, o Mirassol que não tinha nada a perder, se mandou para o ataque em busca do empate. A melhor chance veio aos 27 minutos, quando depois de uma cobrança de escanteio, Yuri Lima tentou de cabeça, mas Thomazella fez um verdadeiro milagre. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas a Portuguesa conseguiu se segurar e festejou a manutenção na elite.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 2 PORTUGUESA

MIRASSOL – Alex Muralha; Arnaldo (Chico), Thalisson Kelven, Luiz Eduardo e Guilherme Biro; Yuri Lima (Miguel), Gabriel e Camilo (Zé Mateus); Fernandinho (Silvinho), Zé Roberto (Kauan) e Negueba. Técnico: Ricardo Catalã.

PORTUGUESA – Thomazella; Naldo, Robson, Patrick, Diogo Marzagão e Fabiano; João Victor (Igor), Tauã (Hudson) e Daniel Costa (Lucas Nathan); Richard (Paraizo) e Gustavo Ramos (Misael). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Camilo, aos 42, e Richard, aos 45 minutos do primeiro tempo; João Victor, aos sete do segundo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS – Arnaldo (Mirassol) e Robson, Tauã e Paraizo (Portuguesa).

RENDA – R$ 34.400,00.

PÚBLICO – 1.564 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.