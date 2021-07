Por W.O., Marcelo Melo e Lukasz Kubot avançam às quartas de final em Wimbledon

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot avançaram nesta segunda-feira às quartas de final de Wimbledon por W.O.. Um dos adversários da parceria das oitavas de final, o britânico Lloyd Glasspool, sentiu muita dor no aquecimento e, com uma lesão na coxa, teve de se retirar do torneio, ao lado do finlandês Harri Heliovaara.

Melo e Kubot, que formam a dupla cabeça de chave 8 do Grand Slam, aguardam agora os vencedores do jogo entre os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, principais favoritos ao título, e a parceria formada pelo bósnio Tomislav Brkic e pelo sérvio Nikola Cacic, também programado para esta segunda-feira em Londres, na Inglaterra.

“Acabamos ganhando por W.O., com essa contusão, e passamos para as quartas de final. Tínhamos um jogo bom, voltou a ser melhor de cinco sets. Então, agora, estamos esperando a definição dos adversários e do dia da partida, que deve ser amanhã (terça-feira). E vamos aproveitar esse tempo para treinar e ficar pronto para esse próximo jogo”, explicou Melo.

Campeões de 2017, Melo e Kubot estão juntos pelo quarto ano no Grand Slam, em que o brasileiro participa pela 14.ª vez na carreira. Em função das chuvas nos primeiros dias em Wimbledon, as partidas de duplas das duas rodadas iniciais foram em melhor de três sets. A partir das oitavas de final, passam a ser em melhor de cinco.

No ranking mundial individual de duplas da ATP, Melo está em 19.º lugar, com 5.040 pontos. Kubot é o 17.º, com 5.130.