Por que NFL tem 'hiato' entre temporadas e o que os jogadores fazem nas 'férias' de sete meses - O Liberal

Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens se enfrentaram nesta quinta-feira, em partida que marcou a abertura da temporada regular da National Football League (NFL). É o primeiro jogo oficial da liga em quase sete meses – o último havia sido o Super Bowl LVIII, entre a franquia do Missouri e San Francisco 49ers, em fevereiro. Apesar de ser uma das ligas mais valiosas do mundo, as 32 equipes disputam 17 jogos da temporada regular em apenas quatro meses.

Dessa forma, como 14 times avançam aos playoffs (pós-temporada, quando se disputam confrontos de mata-mata), a maioria já está de “férias” a partir de janeiro. Afinal, por que o ano do futebol americano é tão curto e as férias dos atletas, chamada de offseason, tão longas?

Em primeiro lugar, o formato atual da temporada regular sofreu alterações em 2021. Atualmente, após aprovação dos donos das 32 franquias, o novo acordo de negociação coletivo (CBA) permitiu a expansão do calendário para 17 jogos na temporada. À época, boa parte dos atletas foram contra o novo formato – que acrescentou uma partida na disputa da competição.

O CBA não permite que as equipes disputem mais de 20 jogos na temporada regular. Nessa conta, entram também as partidas de pré-temporada – três para cada franquia, disputadas no mês de agosto. O motivo para esse calendário curto é a intensidade do futebol americano, que desgasta os atletas, mesmo com apenas um jogo por semana ao longo de quatro meses – e cada equipe ainda conta com uma semana de folga ao longo desse período.

“A última temporada teve um impacto muito grande no meu corpo. Joguei mais snaps do que a maioria da NFL nos últimos cinco ou seis anos”, afirmou Travis Kelce, “tight end” do Kansas City Chiefs, no início das atividades da equipe para esta temporada, em julho. “Todo mundo diz que isso é ruim, mas eu gosto. Fico bastante animado para voltar a jogar”.

Há um grande número de lesões ao longo da temporada – por isso, também, os elencos de cada franquia ultrapassam a casa de 50 atletas – e uma preocupação da liga com casos sérios, como concussões. Os atletas também levantaram na última temporada o debate contra o gramado sintético, para evitar lesões e rupturas de ligamento nos atletas. Após Aaron Rodgers, “quarterback” do New York Jets, se lesionar na primeira partida da temporada, a Associação dos Jogadores da NFL (NFLPA) divulgou nota pedindo gramados naturais nos 30 estádios.

E POR QUE AS FÉRIAS NA NFL SÃO TÃO LONGAS?

Com um calendário curto, que culmina com o Super Bowl em fevereiro, é natural que as franquias fiquem longos meses sem uma partida oficial. Entre o título dos Chiefs e o confronto com os Ravens, 207 dias se passaram. Isso não significa que os atletas e comissões técnicas ficaram paradas, no entanto. Entre fevereiro e setembro, o calendário da NFL conta com datas importantes para o desenvolvimento dos elencos na temporada seguinte.

O primeiro deles é o Combine, entre fevereiro e março. Nele, os prospectos do futebol americano universitário mostram suas habilidades para as franquias, em uma grande sessão de treinamentos. São avaliadas a capacidade atlética de cada jogador, como velocidade, envergadura, precisão, força, entre outros atributos. Os times também realizam entrevistas individuais com os favoritos para compor seus respectivos elencos no Draft.

O Draft é o processo de escolhas dos jogadores que chegam do esporte universitário para a liga. São sete rodadas e mais de 200 atletas selecionados no processo, que passarão a integrar os elencos das respectivas franquias a partir de julho, quando tem início o training camp. De julho até setembro, as equipes, então, se preparam para retornar aos campos.

No caso de Eagles e Packers neste ano, o trabalho foi um pouco diferente, já que eles estrearão longe dos Estados Unidos. Será a primeira vez que, na semana 1 da NFL, uma partida não é disputada na América do Norte.

“Para tornar o nosso training camp perfeito para o Brasil, é necessário entender como funciona o processo. Fizemos pequenas mudanças em relação ao último ano” (quando os Eagles estrearam nos Estados Unidos). “O clima é um pouco semelhante à viagem que fizemos ao Super Bowl em 2023, no Arizona. A viagem para o Brasil é maior, cerca de 10 horas, mas as coisas são semelhantes: interagir com os repórteres e as entrevistas coletivas”, afirmou Nick Sirianni, técnico dos Eagles.

Eagles e Packers chegaram nesta quarta-feira ao Brasil; no dia seguinte, realizaram uma única sessão de treinamentos antes da partida na Neo Química Arena. O jogo, que marca a estreia das franquias na temporada 2024/2025 da NFL, acontece às 21h15 (de Brasília) e tem transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV!, CazéTV e NFL Game Pass no DAZN.